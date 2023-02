എതിരാളികളുടെ വിവരം ചോർത്തി; സിസോദിയയ്ക്കെതിരെ മറ്റൊരു സിബിഐ അന്വേഷണം കൂടി

ന്യൂഡൽഹി ∙ ഡൽഹി സർക്കാർ രൂപീകരിച്ച ഫീഡ്ബാക്ക് യൂണിറ്റ് (എഫ്ബിയു) രാഷ്ട്രീയ എതിരാളികളുടെ വിവരങ്ങൾ ശേഖരിച്ചെന്ന സിബിഐ റിപ്പോർട്ടിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ ഉപമുഖ്യമന്ത്രി മനീഷ് സിസോദിയയ്ക്കെതിരെ പ്രോസിക്യൂഷൻ നടപടികൾ ആരംഭിക്കാൻ കേന്ദ്ര ആഭ്യന്തര മന്ത്രാലയം അനുമതി നൽകി. മദ്യനയവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട കേസിൽ സിബിഐ അന്വേഷണം നേരിടുന്ന സിസോദിയയ്ക്കും ആംആദ്മി പാർട്ടിക്കും തിരിച്ചടിയാണു കേന്ദ്ര തീരുമാനം.

അഴിമതി നിരോധന നിയമത്തിലെ 17–ാം ചട്ടം അനുസരിച്ചു പ്രോസിക്യൂഷൻ അനുമതി നൽകുന്നുവെന്നു വ്യക്തമാക്കി കേന്ദ്ര ആഭ്യന്തര മന്ത്രാലയം ലഫ്. ഗവർണർ വി.കെ. സക്സേനയ്ക്കു കത്തയച്ചു. പൊതുപ്രവർത്തകർക്കെതിരെ അന്വേഷണം നടത്താൻ പൊലീസിന് അധികാരം നൽകുന്നതാണു ചട്ടം. കേന്ദ്രനീക്കം ഭീരുത്വമാണെന്ന് സിസോദിയ പ്രതികരിച്ചു.

സിബിഐ പ്രാഥമിക റിപ്പോർട്ട് ഏതാനും ആഴ്ച മുൻപാണു ലഫ്. ഗവർണർക്കു കൈമാറിയത്. എഫ്ബിയു രൂപീകരണത്തിനു മേൽനോട്ടം വഹിച്ച ഉപമുഖ്യമന്ത്രി മനീഷ് സിസോദിയയ്ക്കെതിരെ കേസ് റജിസ്റ്റർ ചെയ്യണമെന്നും ശുപാർശ ചെയ്തിരുന്നു. 2016 ൽ ആരംഭിച്ച എഫ്‌ബിയു രാഷ്ട്രീയ എതിരാളികളെ കുടുക്കാനുള്ള കേസുകൾ ഒരുക്കിയെന്നും ഫീഡ്ബാക്ക് യൂണിറ്റെന്നാണു പേരെങ്കിലും സർക്കാരിന്റെ രഹസ്യാന്വേഷണവിഭാഗമായി പ്രവർത്തിച്ചെന്നുമാണ് ആരോപണം.

എഫ്‌ബിയു പ്രവർത്തനങ്ങളിൽ ക്രമക്കേടുകളുണ്ടെന്നു ഡൽഹി സർക്കാരിന്റെ വിജിലൻസ് വിഭാഗം കണ്ടെത്തിയിരുന്നു. ഇതിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിലാണു സിബിഐ അന്വേഷണം ആരംഭിച്ചതെന്നതും ശ്രദ്ധേയം.

English Summary: Big setback for Delhi Deputy-CM Sisodia as Centre gives nod to prosecute him for snooping on rivals