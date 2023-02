ഹിജാബ് വിലക്ക്: ഹർജികൾ ഉടൻ ലിസ്റ്റ് ചെയ്യും

ന്യൂഡൽഹി ∙ കർണാടകയിലെ ഹിജാബ് വിലക്കിനെതിരെയുള്ള ഹർജികൾ ഉടൻ ലിസ്റ്റ് ചെയ്യുമെന്ന് സുപ്രീം കോടതി ചീഫ് ജസ്റ്റിസ് ഡി.വൈ.ചന്ദ്രചൂഡ് വ്യക്തമാക്കി. വിദ്യാഭ്യാസ സ്ഥാപനങ്ങളിൽ ഹിജാബ് നിരോധിച്ചു കൊണ്ടുള്ള ഉത്തരവ് ശരിവച്ച കർണാടക ഹൈക്കോടതി വിധിക്കെതിരാണു ഹർജികൾ. വിശാല ബെഞ്ചാണ് ഹർജികളിൽ വാദം കേൾക്കേണ്ടത്.

മാർച്ച് 9 നു തുടങ്ങുന്ന വാർഷിക പരീക്ഷകളിൽ ഹിജാബ് ധരിച്ച് പങ്കെടുക്കാൻ അനുവദിക്കണമെന്നാവശ്യപ്പെട്ട് ചില വിദ്യാർഥിനികൾ സുപ്രീം കോടതിയെ സമീപിച്ചിരുന്നു.

ഹിജാബ് വിലക്കിനെതിരെയുള്ള ഹർജികൾ ഒക്ടോബറിൽ സുപ്രീം കോടതി വിശാല ബെഞ്ചിനു വിട്ടിരുന്നു. രണ്ടംഗ ബെഞ്ചിലെ ജഡ്ജിമാർ ഭിന്ന നിലപാട് എടുത്ത സാഹചര്യത്തിലായിരുന്നു ഇത്. എന്നാൽ, ബെഞ്ച് ഇതുവരെ രൂപീകരിച്ചിട്ടില്ല.

English Summary : Petition against Karnataka Hijab prohibitation list soon says Chief Justice DY Chandrachud