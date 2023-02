ഒന്നാം ക്ലാസിൽ ചേരാൻ 6 വയസ്സ് തികയണം: കേന്ദ്രം

ന്യൂഡൽഹി ∙ ഒന്നാം ക്ലാസ് പ്രവേശനത്തിന് 6 വയസ്സ് തികഞ്ഞിരിക്കണമെന്ന വ്യവസ്ഥ നിർബന്ധമാക്കണമെന്നു നിർദേശിച്ച് കേന്ദ്ര സർക്കാർ സംസ്ഥാനങ്ങൾക്കു കത്തയച്ചു. 2020 ലെ ദേശീയ വിദ്യാഭ്യാസനയപ്രകാരമുള്ള നിർദേശം കേന്ദ്രീയ വിദ്യാലയങ്ങളും ചില സംസ്ഥാനങ്ങളും കഴിഞ്ഞവർഷം നടപ്പാക്കിയിരുന്നു. കേരളമുൾപ്പെടെ ചില സംസ്ഥാനങ്ങൾ ഇതു നടപ്പാക്കിയിരുന്നില്ല. പുതിയ അധ്യയനവർഷം മുതൽ ഇതു നിർബന്ധമാക്കാനാണു നീക്കമെന്നു കേന്ദ്ര വിദ്യാഭ്യാസ മന്ത്രാലയത്തിലെ ഉദ്യോഗസ്ഥർ സൂചിപ്പിച്ചു.

പ്രീ–പ്രൈമറി അധ്യാപനത്തിനു 2 വർഷത്തെ ഡിപ്ലോമ ഇൻ പ്രീ സ്കൂൾ എജ്യുക്കേഷൻ കോഴ്സ് ആരംഭിക്കണമെന്നും കേന്ദ്രം നിർദേശിച്ചിട്ടുണ്ട്. ‌എസ്‌‌സിഇആർടിയാണ് കോഴ്സ് രൂപകൽപന ചെയ്യേണ്ടത്. കോഴ്സ് നടത്തേണ്ടത് ‘ഡയറ്റു’കളാണ് (ഡിസ്ട്രിക്ട് ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ഓഫ് എജ്യൂക്കേഷൻ ആൻഡ് ട്രെയിനിങ്).

∙ ‘ഒന്നാം ക്ലാസിൽ ചേരാൻ 6 വയസ്സാകണമെന്ന കേന്ദ്ര നിർദേശം തള്ളിക്കളയുന്നില്ല. കേരളത്തിലെ സാഹചര്യം പരിഗണിച്ച് അന്തിമ തീരുമാനമെടുക്കും.’ – മന്ത്രി വി.ശിവൻകുട്ടി

English Summary: Six years age mandatory for admission in class one