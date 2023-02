മുഖ്യമന്ത്രിയാകാൻ തിടുക്കമില്ല: തേജസ്വി യാദവ്

പട്ന ∙ ബിഹാർ മുഖ്യമന്ത്രിയാകാൻ തിടുക്കമില്ലെന്ന് ഉപമുഖ്യമന്ത്രിയും ആർജെഡി നേതാവുമായ തേജസ്വി യാദവ്. ജനതാദൾ (യു) – ആർജെഡി നേതാക്കളുടെ പരസ്പര വിരുദ്ധ പ്രസ്താവനകളെത്തുടർന്നാണ് തേജസ്വിയുടെ വിശദീകരണം. മുഖ്യമന്ത്രി സ്ഥാനത്തു തേജസ്വിയാകും പിൻഗാമിയെന്നും അടുത്ത തിരഞ്ഞെടുപ്പിൽ തേജസ്വി നയിക്കുമെന്നുമുള്ള മുഖ്യമന്ത്രി നിതീഷ് കുമാറിന്റെ പ്രഖ്യാപനമായിരുന്നു തുടക്കം. ഇതോടെ ജെഡിയു പാർലമെന്ററി ബോർഡ് ചെയർമാനായിരുന്ന ഉപേന്ദ്ര ഖുശ്വാഹ രാജിവച്ചു പുതിയ പാർട്ടിയുണ്ടാക്കി. മുഖ്യമന്ത്രി സ്ഥാനത്തിനു തന്റെ മകൻ സന്തോഷ് സുമൻ യോഗ്യനാണെന്നു ഹിന്ദുസ്ഥാനി അവാം മോർച്ച നേതാവ് ജിതൻ റാം മാഞ്ചിയും അവകാശപ്പെട്ടു.

English Summary: Not in a hurry to become Bihar CM: Tejashwi Prasad Yadav