ന്യൂഡൽഹി/ ചെന്നൈ ∙ തമിഴ്നാട്ടിൽ അണ്ണാ ഡിഎംകെയിലെ അധികാരത്തർക്കത്തിൽ മുൻ മുഖ്യമന്ത്രി ഒ.പനീർസെൽവത്തിന് വീണ്ടും തിരിച്ചടി. മുൻ മുഖ്യമന്ത്രി എടപ്പാടി പളനിസാമിയെ പാർട്ടി ഇടക്കാല ജനറൽ സെക്രട്ടറിയായി തിരഞ്ഞെടുത്തത് സുപ്രീം കോടതി ശരിവച്ചു. മദ്രാസ് ഹൈക്കോടതി ഡിവിഷൻ ബെഞ്ച് വിധിക്കെതിരെ പനീർസെൽവം നൽകിയ ഹർജിയാണ് ജസ്റ്റിസ് ദിനേശ് മഹേശ്വരി അധ്യക്ഷനായ ബെഞ്ച് തള്ളിയത്.

കഴിഞ്ഞവർഷം ജൂലൈ 11ലെ ജനറൽ കൗൺസിൽ യോഗത്തിലാണ് എടപ്പാടിയെ ഇടക്കാല ജനറൽ സെക്രട്ടറിയാക്കിയതും പനീർസെൽവത്തെ പാർട്ടി വിരുദ്ധ പ്രവർത്തനത്തിന്റെ പേരിൽ പുറത്താക്കിയതും. ഇതിനെതിരെ പനീർസെൽവം നൽകിയ ഹർജിയിൽ മദ്രാസ് ഹൈക്കോടതി സിംഗിൾ ബെഞ്ച് അനുകൂല വിധി പുറപ്പെടുവിച്ചു. എന്നാൽ, എടപ്പാടി നൽകിയ അപ്പീൽ ഡിവിഷൻ ബെഞ്ച് അംഗീകരിക്കുകയായിരുന്നു.

ഇടക്കാല പദവിയിൽ നിന്ന് യഥാർഥ ജനറൽ സെക്രട്ടറിയിലേക്കുള്ള എടപ്പാടിയുടെ ഉയർച്ചയ്ക്ക് ഇനി അധികം താമസമുണ്ടാകില്ല. അതേസമയം, ആവനാഴിയിലെ അസ്ത്രങ്ങളെല്ലാം നഷ്ടപ്പെട്ട നിലയിലാണ് ഒ.പനീർസെൽവം. ചുരുക്കം നേതാക്കളും പ്രവർത്തകരുമേ ഒപ്പമുള്ളൂ. പനീർസെൽവം, ശശികല, ടി.ടി.വി.ദിനകരൻ എന്നിവരൊഴികെ എതിർപക്ഷത്തുനിന്ന് എല്ലാവരെയും സ്വാഗതം ചെയ്യുമെന്ന് എടപ്പാടി വിഭാഗം അറിയിച്ചതോടെ ഒപ്പമുള്ളവർ വീണ്ടും ചോർന്നു പോകുമെന്ന ആശങ്കയുമുണ്ട്.

English Summary: SC upholds Madras HC's verdict, allows EPS to continue as AIADMK interim General Secretary