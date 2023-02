ഖലിസ്ഥാൻ സംഘടന പൊലീസ് സ്റ്റേഷൻ ആക്രമിച്ചു; 6 പൊലീസുകാർക്ക് പരുക്ക്

അമൃത്​സർ ∙ ഖലിസ്ഥാൻ അനുകൂലിയും ‘വാരിസ് പഞ്ചാബ് ദേ’ സംഘടനയുടെ തലവനുമായ അമൃത്​പാൽ സിങ്ങിന്റെ അനുയായികൾ അമൃത്​സർ ജില്ലയിലെ അജ്നാല പൊലീസ് സ്റ്റേഷൻ ആക്രമിച്ചു. തുടർന്നുണ്ടായ ഏറ്റുമുട്ടലിൽ 6 പൊലീസുകാർക്കു പരുക്കേറ്റു. പ്രവർത്തകനായ തൂഫാൻ സിങ് എന്ന ലവ്പ്രീതിനെ വിട്ടയയ്ക്കണമെന്ന് ആവശ്യപ്പെട്ടാണ് തോക്കും വാളും സഹിതം രണ്ടായിരത്തോളം പേർ ഖലിസ്ഥാൻ മുദ്രാവാക്യം മുഴക്കി അക്രമം അഴിച്ചുവിട്ടത്. ലവ്പ്രീതിനെ മോചിപ്പിക്കുമെന്ന ഉറപ്പുകിട്ടിയതിനെ ശേഷമാണ് സംഘം സമീപത്തെ ഗുരുദ്വാരയിലേക്ക് പിൻവാങ്ങിയത്.

അമൃത്​പാലിനും അനുയായികൾക്കും എതിരെ വരീന്ദർ സിങ് എന്നയാളെ തട്ടിക്കൊണ്ടുപോയ സംഭവത്തിൽ കഴിഞ്ഞ 16ന് കേസെടുത്തിരുന്നു. ഈ കേസിൽ 18നാണ് ലവ്പ്രീതിനെ അറസ്റ്റ് ചെയ്തത്. ലവ്പ്രീത് നിരപരാധിയാണെന്നും സ്ഥലത്തുണ്ടായിരുന്നില്ലെന്നു തെളിയിക്കുന്ന രേഖകൾ അമൃത്പാൽ നൽകിയെന്നും അദ്ദേഹത്തെ മോചിപ്പിക്കുമെന്നും കമ്മിഷണർ ജസ്കരൻ സിങ് പറഞ്ഞു. അമൃത്പാലിനും മറ്റും എതിരായ കേസ് പ്രത്യേക അന്വേഷണ സംഘം പരിശോധിക്കും.

പഞ്ചാബ് പൊലീസിനെ മുൾമുനയിലാക്കിയ സംഭവങ്ങളാണ് ഇന്നലെ നടന്നത്. രാവിലെ മുതൽ സ്റ്റേഷനു സമീപം അമൃത്പാലിന്റെ അനുയായികൾ സംഘടിക്കാൻ തുടങ്ങിയിരുന്നു. സമീപജില്ലകളിൽ നിന്നും ആളുകളെത്തി. കപൂർത്തലയിലെ ധിൽവാൻ ടോൾ പ്ലാസയിൽ വച്ച് മാർച്ച് തടയാൻ ശ്രമിച്ചെങ്കിലും വിഫലമായി. സ്റ്റേഷനിൽ എത്തുന്നതിനു മുൻപും ബാരിക്കേഡുകൾ ഉയർത്തിയെങ്കിലും പ്രതിഷേധക്കാർ അതു മറികടന്ന് സ്റ്റേഷൻ വളപ്പിലേക്ക് കയറി അക്രമം അഴിച്ചുവിട്ടു. ഇതോടെയാണ് ഉന്നത പൊലീസ് ഉദ്യോഗസ്ഥർ ചർച്ച നടത്തിയത്.

അമിത്ഷായെ ഭീഷണിപ്പെടുത്തിയ അമൃത്പാൽ സിങ്

ഖലിസ്ഥാൻ തീവ്രവാദികളുടെ വെടിയേറ്റു മരിച്ച മുൻ പ്രധാനമന്ത്രി ഇന്ദിരാഗാന്ധിയുടെ ഗതി വരുമെന്ന് അടുത്തിടെ കേന്ദ്ര ആഭ്യന്തരമന്ത്രി അമിത്​ഷായ്ക്ക് എതിരെ ഭീഷണി മുഴക്കിയയാളാണ് അമൃത്പാൽ സിങ് (30). ഖലിസ്ഥാൻ പ്രസ്ഥാനത്തെ മുന്നോട്ടുകൊണ്ടുപോകാൻ അനുവദിക്കില്ലെന്ന് അമിത്ഷാ പ്രഖ്യാപിച്ചപ്പോഴായിരുന്നു ഇത്.

നടനും ആക്ടിവിസ്റ്റുമായ ദീപ് സിദ്ദു ആണ് ‘വാരിസ് പഞ്ചാബ് ദേ’ എന്ന സംഘടന സ്ഥാപിച്ചത്. കർഷക സമരക്കാർക്കിടയിൽ നുഴഞ്ഞുകയറി 2021 റിപ്പബ്ലിക് ദിനത്തിൽ ചെങ്കോട്ടയിൽ ഖലിസ്ഥാൻ പതാകയുയർത്താൻ ശ്രമിച്ച സിദ്ദുവിനെതിരെ പൊലീസ് കേസെടുത്തിരുന്നു. സിദ്ദു ഫെബ്രുവരിയിൽ വാഹനാപകടത്തിൽ മരിച്ചു. തുടർന്നാണ് ദുബായിൽ ആയിരുന്ന അമൃത്പാൽ സിങ് ചുമതലയേറ്റത്.

