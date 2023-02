വഴിതെളിയാതെ യുക്രെയ്നിൽനിന്ന് എത്തിയ വിദ്യാർഥികൾ; എങ്ങനെ മുന്നോട്ടുപോകും?

യുദ്ധസാഹചര്യത്തിൽ യുക്രെയ്നിൽനിന്നു മടങ്ങിയെത്തിയ വിദ്യാർഥികളിൽ ഭൂരിഭാഗംപേരുടെയും തുടർപഠനവും ജീവിതവും പ്രതിസന്ധിയിൽതന്നെ. എങ്ങനെ മുന്നോട്ടു പോകുമെന്നറിയാതെ വലയുകയാണു പലരും.



കേന്ദ്ര സർക്കാരിന്റെ കണക്കനുസരിച്ചു യുക്രെയ്നിൽനിന്നു യുദ്ധത്തെത്തുടർന്നു രാജ്യത്തു മടങ്ങിയെത്തിയതു 15,783 വിദ്യാർഥികളാണ്. മറ്റു രാജ്യങ്ങളിലെ സർവകലാശാലകളിൽ പഠനം തുടരാൻ അവസരം നൽകുന്ന അക്കാദമിക് മൊബിലിറ്റി പ്രോഗ്രാമിൽ ഭാഗമായത് 170 പേർ മാത്രം. പതിനായിരത്തിലേറെപ്പേർ ഓൺലൈൻ ക്ലാസുകളിൽ പങ്കെടുക്കുന്നു. കുറെപ്പേർ മറ്റു രാജ്യങ്ങളിലെ മെഡിക്കൽ കോളജുകളിൽ ചേർന്നു പഠനം പുനരാരംഭിച്ചു. ഒന്ന്, രണ്ട് വർഷക്കാരാണ് ഇത്തരത്തിൽ മാറിയതെന്നു പേരന്റ്സ് അസോസിയേഷൻ ഓഫ് യുക്രെയ്ൻ എംബിബിസ് (പിഎയുഎംഎസ്) വ്യക്തമാക്കുന്നു.

എഴുനൂറോളം വിദ്യാർഥികൾ ഇതിനിടെ യുക്രെയ്നിലേക്കു മടങ്ങി. നേരിട്ടു വിമാനമില്ലാത്തതിനാൽ അയൽരാജ്യങ്ങളിൽ എത്തിയ ശേഷമായിരുന്നു ഇവരുടെ യാത്ര.

ഓൺലൈൻ ക്ലാസിൽ പങ്കെടുക്കുന്നവരും ഭാവിയെക്കുറിച്ച് ആശങ്കയിലാണ്. 54 മാസം ഓഫ്‌ലൈൻ ക്ലാസിൽ നിർബന്ധമായി പങ്കെടുക്കണമെന്നാണ് നാഷനൽ മെഡിക്കൽ കമ്മിഷന്റെ വ്യവസ്ഥ. ഓൺലൈൻ ക്ലാസ് തുടർന്നാൽ ഭാവി പ്രതിസന്ധിയിലാകും.

യുക്രെയ്നിൽനിന്നു മടങ്ങിയെത്തിയ വിദ്യാർഥികളുടെ ഭാവി സുരക്ഷിതമാക്കണമെന്ന് ആവശ്യപ്പെട്ടുള്ള ഹർജി സുപ്രീം കോടതിയുടെ പരിഗണനയിലാണ്. കേന്ദ്ര സർക്കാർ ഡിസംബറിൽ രൂപീകരിച്ച വിദഗ്ധസമിതി അന്തിമ റിപ്പോർട്ട് സമർപ്പിച്ചിട്ടില്ല. കോവിഡ് പശ്ചാത്തലത്തിൽ ചൈന, ഫിലിപ്പീൻസ് തുടങ്ങിയ രാജ്യങ്ങളിൽനിന്നു മടങ്ങിയെത്തിയ വിദ്യാർഥികളുടെ കാര്യവും സമിതിയുടെ പരിഗണനയിലുണ്ട്. മാർച്ച് 15നു സുപ്രീം കോടതി വിഷയം വീണ്ടും പരിഗണിക്കും.

2019ൽ 13,911, 2020ൽ 6723, 2021ൽ 18,596 എന്നിങ്ങനെയാണ് യുക്രെയ്നിൽ പഠനത്തിനുപോയ ഇന്ത്യക്കാരുടെ എണ്ണം

English Summary: One year of Ukraine war; Indian students still waiting