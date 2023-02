പിഎഫ് പെൻഷൻ: ഓപ്ഷൻ ലിങ്ക് ലഭ്യമാക്കിയില്ല

ന്യൂഡൽഹി ∙ ശമ്പളത്തിന് ആനുപാതികമായി ഉയർന്ന പിഎഫ് പെൻഷൻ നൽകുന്നതു സംബന്ധിച്ച സുപ്രീംകോടതി വിധിപ്രകാരം അർഹരായ ബാക്കിയുള്ളവർക്ക് ഓപ്ഷൻ നൽകാനുള്ള ലിങ്ക് എപ്പോൾ വരുമെന്നത് സംബന്ധിച്ച് ഇപിഎഫ്ഒ അധികൃതർക്കു മൗനം.

ഇതു സംബന്ധിച്ച തുടർച്ചയായ ചോദ്യങ്ങൾക്ക് ‘കൃത്യമായി അറിയില്ല, ഉടൻ വരും’ എന്നു മാത്രമാണ് മറുപടി. ലിങ്ക് ഉടൻ വരുമെന്ന അറിയിപ്പ് സൈറ്റിൽ കഴിഞ്ഞ ദിവസം വന്നിരുന്നു. കോടതി നിശ്ചയിച്ച സമയപരിധി കഴിയാൻ ഇനി 6 ദിവസം മാത്രമാണുള്ളത്.

English Summary: Option link not yet opened for PF pension