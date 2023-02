സ്ഥലപ്പേരുമാറ്റം ആവശ്യപ്പെട്ടയാളോട് കോടതി; ഭിന്നിപ്പുണ്ടാക്കാൻ നോക്കരുത്

ന്യൂഡൽഹി ∙ കേരളത്തിൽ ഹിന്ദു രാജാക്കന്മാർ പള്ളികൾ നിർമിക്കാനായി സ്ഥലം വിട്ടുകൊടുത്തതാണ് ഇന്ത്യയുടെ ചരിത്രമെന്നു ഹർജിക്കാരനെ ഓർമിപ്പിച്ച് സുപ്രീം കോടതി. ഇന്ത്യയിൽ അധിനിവേശം നടത്തിയവരുടെ പേരിലുള്ള സ്ഥലങ്ങളുടെ പേരുമാറ്റണമെന്ന് ആവശ്യപ്പെട്ട് അഭിഭാഷകനായ അശ്വിനി ഉപാധ്യായ നൽകിയ ഹർജിക്കെതിരെയായിരുന്നു കോടതിയുടെ രൂക്ഷവിമർശനം.

‘ഒരു സമുദായത്തിനെതിരെയാണ് നിങ്ങൾ വിരൽചൂണ്ടുന്നത്. ഇന്ത്യ മതനിരപേക്ഷ രാജ്യമാണ്. ഇതൊരു മതേതര വേദിയാണ്’-ജസ്റ്റിസ് കെ.എം ജോസഫ് അധ്യക്ഷനായ ബെഞ്ച് പറഞ്ഞു. ഇത്തരം ഹർജിയിലൂടെ രാജ്യം തിളച്ചുമറിയണമെന്നാണോ ആഗ്രഹിക്കുന്നതെന്നും കോടതി ചോദിച്ചു.

മതപരമായ ആരാധനയും റോഡുമായി ബന്ധമില്ലെന്ന് ജസ്റ്റിസ് ജോസഫ് പറഞ്ഞു. ‘ഞാൻ ക്രിസ്ത്യാനിയാണ്. പക്ഷേ, എനിക്ക് ഹിന്ദുമതവും ഇഷ്ടമാണ്. ഞാനതു പഠിക്കാൻ ശ്രമിക്കുകയാണ്. നിങ്ങൾ ഡോ.എസ്.രാധാകൃഷ്ണന്റെ ഹിന്ദു തത്വശാസ്ത്രത്തെക്കുറിച്ചുള്ള കൃതികൾ വായിക്കുക’- അദ്ദേഹം നിർദേശിച്ചു.

ഹിന്ദുമതം ജീവിതരീതിയാണെന്നു ജസ്റ്റിസ് ബി.വി.നാഗരത്ന വിശദീകരിച്ചു. ഇക്കാരണത്താലാണ് ഇവിടേക്കു വന്നവരെ ഈ നാട് ഉൾക്കൊണ്ടത്. അതുകൊണ്ടാണ് നമുക്കെല്ലാവർക്കും ഒരുമിച്ചു ജീവിക്കാൻ കഴിയുന്നത്. ഭിന്നിപ്പിച്ചു ഭരിക്കുകയെന്ന ബ്രിട്ടിഷ് തന്ത്രമാണു നാട്ടിൽ ഭിന്നത കൊണ്ടുവന്നത്. ഈ രീതി നമ്മൾ തിരിച്ചുകൊണ്ടുവരരുതെന്നും അവർ പറഞ്ഞു.

അധിനിവേശം എങ്ങനെയാണു ചരിത്രത്തിൽനിന്നു മാറ്റിനിർത്താനാവുന്നതെന്നു കോടതി ചോദിച്ചു. അതൊരു ചരിത്രപരമായ വസ്തുതയാണ്. ഒരു രാജ്യത്തിന് ഭൂതകാലത്തിന്റെ തടവുകാരനായി തുടരാനാവില്ല. ഇത്തരം വിഷയങ്ങൾക്കു പകരം രാജ്യത്തെ മറ്റു പ്രശ്നങ്ങൾ ഉന്നയിക്കാനില്ലേയെന്നും കോടതി ചോദിച്ചു.

വിമർശനം രൂക്ഷമായതോടെ ഹർജി പിൻവലിക്കാൻ അനുവദിക്കണമെന്ന് അശ്വിനി ഉപാധ്യായ ആവശ്യപ്പെട്ടെങ്കിലും കോടതി അനുവദിച്ചില്ല. തുടർന്നു കേസ് തള്ളി.

English Summary: 'You want to keep country on boil?' Supreme Court