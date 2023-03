ഉപതിരഞ്ഞെടുപ്പ്: അഞ്ചിൽ മൂന്നിടത്ത് കോൺഗ്രസ്

ന്യൂഡൽഹി ∙ 4 സംസ്ഥാനങ്ങളിലെ അഞ്ചിടത്തായി നടന്ന നിയമസഭാ ഉപതിരഞ്ഞെടുപ്പുകളിൽ മൂന്നിടത്തു കോൺഗ്രസ് വിജയിച്ചു. 2 സീറ്റിൽ ബിജെപിയും. തൃണമൂൽ കോൺഗ്രസ് മന്ത്രി അന്തരിച്ചതിനെ തുടർന്ന് ഉപതിരഞ്ഞെടുപ്പു വേണ്ടിവന്ന ബംഗാൾ സഗാർദിഗി മണ്ഡലത്തിൽ 22,986 വോട്ടുകളുടെ ഭൂരിപക്ഷത്തിൽ കോൺഗ്രസ് അട്ടിമറി വിജയം നേടി. സിപിഎമ്മുമായി സഖ്യത്തിലാണു മത്സരിച്ചത്. നിലവിലെ നിയമസഭയിൽ കോൺഗ്രസിന്റെ ഏകസീറ്റാണിത്.

മഹാരാഷ്ട്രയിലെ പുണെയിൽ 2 നിയമസഭാ സീറ്റുകളിലേക്കു നടന്ന ഉപതിരഞ്ഞെടുപ്പിൽ ബിജെപിയിൽ നിന്ന് ഒരു സീറ്റ് കോൺഗ്രസ് പിടിച്ചെടുത്തു. ചിഞ്ച്‌വാഡ് സീറ്റ് ബിജെപി നിലനിർത്തി.

തമിഴ്നാട്ടിലെ ഈറോഡ് ഈസ്റ്റ് മണ്ഡലത്തിൽ കോൺഗ്രസിനു 50,782 വോട്ടിന്റെ വൻ ഭൂരിപക്ഷം. മുൻ കേന്ദ്രമന്ത്രിയും കോൺഗ്രസ് നേതാവുമായ ഇ.വി.കെ.എസ്. ഇളങ്കോവനാണ് എഐഎഡിഎംകെയെ പരാജയപ്പെടുത്തിയത്.

ജാർഖണ്ഡിലെ രാംഗഡ് മണ്ഡലത്തിൽ ബിജെപി പിന്തുണയോടെ മത്സരിച്ച എജെഎസ്പി വിജയിച്ചു. കോൺഗ്രസിനെയാണു പരാജയപ്പെടുത്തിയത്.

