ഡൽഹിയിൽ അതിഷി മർലേന, സൗരഭ് ഭരദ്വാജ് എഎപി മന്ത്രിമാർ

ന്യൂഡൽഹി ∙ ആംആദ്മി പാർട്ടിയുടെ (എഎപി) മുതിർന്ന നേതാക്കളായ അതിഷി മർലേനയും സൗരഭ് ഭരദ്വാജും അരവിന്ദ് കേജ്‍രിവാൾ മന്ത്രിസഭയിൽ ചേരും. രാജിവച്ച മനീഷ് സിസോദിയ, സത്യേന്ദർ ജെയിൻ എന്നിവർക്കു പകരം ഇരുവരുടെയും പേരുകൾ ശുപാർശ ചെയ്തതായി മുഖ്യമന്ത്രി അരവിന്ദ് കേജ്‌‍രിവാൾ വ്യക്തമാക്കി.

എഎപി മന്ത്രിസഭയിലെ ആദ്യ വനിതാ മന്ത്രിയായിരിക്കും കൽക്കാജി എംഎൽഎയായ അതിഷി. ഗ്രേറ്റർ കൈലാഷിൽ നിന്നുള്ള എംഎൽഎയായ സൗരഭ് ഭരദ്വാജ് നിലവിൽ ഡൽഹി ജല ബോർഡ് ഉപാധ്യക്ഷനും പാർട്ടി വക്താവുമാണ്. 2013-14 ൽ എഎപി 49 ദിവസം അധികാരത്തിലെത്തിയപ്പോൽ സൗരഭ് മന്ത്രിയായിരുന്നു.

അതേസമയം, മദ്യനയവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട വിവാദങ്ങളിലും മനീഷ് സിസോദിയ, സത്യേന്ദർ ജെയിൻ എന്നിവരുടെ രാജിയെപ്പറ്റിയും ജനങ്ങൾക്കിടയിൽ പ്രചാരണം നടത്താൻ ആംആദ്മി പാർട്ടി തീരുമാനിച്ചു. ഈ മാസം 5 മുതൽ വീടുകൾ കയറിയിറങ്ങിയുള്ള പ്രചാരണം ആരംഭിക്കുമെന്നു കേജ്‌രിവാൾ പറഞ്ഞു.

ഏതാനും ദിവസമായി പ്രതിരോധത്തിലായിരുന്ന കേജ്‌രിവാൾ ബിജെപിക്കും കേന്ദ്രസർക്കാരിനും എതിരെ ഇന്നലെ ആഞ്ഞടിച്ചു. സിസോദിയയും സത്യേന്ദർ ജെയിനും ബിജെപിയിൽ ചേർന്നിരുന്നെങ്കിൽ അറസ്റ്റുണ്ടാകില്ലായിരുന്നുവെന്ന് അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു.

English Summary: Saurabh Bhardwaj, Atishi to be elevated as Cabinet ministers