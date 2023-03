അദാനി – ഹിൻഡൻബർഗ് വിവാദം: ഓഹരി സുരക്ഷ ഉറപ്പാക്കാൻ സമിതിയെ നിയോഗിച്ച് സുപ്രീം കോടതി

ന്യൂഡൽഹി ∙ അദാനി ഗ്രൂപ്പിനെതിരായ ഹിൻഡൻബർഗ് റിപ്പോർട്ടുമായി ബന്ധപ്പെട്ട വിവാദങ്ങളുടെ പശ്ചാത്തലത്തിൽ, ഓഹരി നിക്ഷേപക രംഗത്തെ സുരക്ഷ ഉറപ്പാക്കാനുള്ള നടപടികൾക്കായി സുപ്രീം കോടതി പുതിയ സമിതി രൂപീകരിച്ചു. സുപ്രീം കോടതി മുൻ ജഡ്ജി എ.എം.സാപ്രെയാണു സമിതി അധ്യക്ഷൻ. സെക്യൂരിറ്റീസ് ആൻഡ് എക്സ്ചേഞ്ച് ബോർഡ് ഓഫ് ഇന്ത്യയുടെ (സെബി) അധികാരത്തെയോ ഉത്തരവാദിത്തത്തെയോ ബാധിക്കാതെയാകും ആറംഗ സമിതിയുടെ പ്രവർത്തനമെന്നു കോടതി ഇടക്കാല ഉത്തരവിൽ വ്യക്തമാക്കി.

അതേസമയം, ഹിൻഡൻബർഗ് റിപ്പോർട്ടിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ നിലവിൽ സെബി നടത്തുന്ന അന്വേഷണപരിധിയിൽ റിപ്പോർട്ടിലെ കൂടുതൽ ആരോപണങ്ങൾ ഉൾപ്പെടുത്തി. സെബി നടത്തുന്ന അന്വേഷണം 2 മാസത്തിനകം പൂർത്തിയാക്കി തൽസ്ഥിതി റിപ്പോർട്ട് നൽകണമെന്നും ഉത്തരവിലുണ്ട്. ഇപ്പോൾ നടക്കുന്ന അന്വേഷണം, തുടർനടപടികൾ എന്നിവയെക്കുറിച്ചുള്ള കാര്യങ്ങൾ സെബി ഉൾപ്പെടെ മുഴുവൻ ഏജൻസികളും പുതിയ സമിതിയെ അറിയിക്കണമെന്നും കോടതി വ്യക്തമാക്കി.

നിലവിലെ നിയന്ത്രണസംവിധാനത്തെക്കുറിച്ചു പരിശോധിച്ചു നിർദേശങ്ങൾ നൽകുകയാണു സമിതിയുടെ പ്രധാന ചുമതലയെന്നു ചീഫ് ജസ്റ്റിസ് ഡി.വൈ.ചന്ദ്രചൂഡ് അധ്യക്ഷനായ മൂന്നംഗ ബെഞ്ച് വ്യക്തമാക്കി. എസ്ബിഐ മുൻ ചെയർമാൻ ഒ.പി.ഭട്ട്, റിട്ട. ജസ്റ്റിസ് ജെ.പി.ദേവധാർ, ബ്രിക്സ് ബാങ്ക് പ്രസിഡന്റായിരുന്ന കെ.വി.കാമത്ത്, ഇൻഫോസിസ് സ്ഥാപകരിലൊരാളായ നന്ദൻ നിലേകനി, നിയമവിദഗ്ധനായ സോമശേഖർ സുന്ദരേശൻ എന്നിവരാണു സമിതിയിലെ മറ്റ് അംഗങ്ങൾ. ആവശ്യമെങ്കിൽ സമിതിക്കു വിദഗ്ധ സേവനം തേടാം. സമിതി അംഗങ്ങളുടെ വേതനം ഉൾപ്പെടെ ധനമന്ത്രാലയം നൽകണം. ധനമന്ത്രാലയത്തിലെ മുതിർന്ന ഉദ്യോഗസ്ഥൻ സമിതിയുടെ നോഡൽ ഓഫിസറായി പ്രവർത്തിക്കുമെന്നും ഉത്തരവിലുണ്ട്. സുപ്രീം കോടതി സ്വന്തം നിലയിൽ അന്വേഷണം പ്രഖ്യാപിച്ചില്ലെന്നത് അദാനി ഗ്രൂപ്പിന് ആശ്വാസമാണ്. അതേസമയം, സെബിയുടെ അന്വേഷണപരിധിയിൽ കൂടുതൽ വിഷയങ്ങൾ കൊണ്ടുവന്നതു തിരിച്ചടിയും.

∙ ‘സുപ്രീം കോടതി വിധിയെ സ്വാഗതം ചെയ്യുന്നു. പ്രശ്നത്തിനു സമയബന്ധിത പരിഹാരം കാണാൻ ഇതു വഴിയൊരുക്കും. സത്യം നിലനിൽക്കും’. - അദാനി ഗ്രൂപ്പ്

