പ്രണയപ്പക: ബെംഗളൂരുവിൽ യുവതിയെ നടുറോഡിൽ കുത്തിക്കൊന്നു

ബെംഗളൂരു∙ പ്രണയത്തിൽ നിന്നു പിന്മാറിയതിന് 25 വയസ്സുകാരിയെ നടുറോഡിൽ കുത്തിക്കൊന്ന യുവാവിനെ പൊലീസ് അറസ്റ്റ് ചെയ്തു. ആന്ധ്ര സ്വദേശി ലീല പവിതയെയാണ് ദിനാകർ ബനാല (28) എന്ന യുവാവ് കൊലപ്പെടുത്തിയത്. സ്വകാര്യ കമ്പനി ജീവനക്കാരിയായ ലീല രാത്രി ജോലി കഴിഞ്ഞ് മടങ്ങവേ ഓഫിസിനു പുറത്തു കാത്തുനിന്ന ദിനാകർ കത്തി കൊണ്ടു 16 തവണ കുത്തി പൊലീസിൽ കീഴടങ്ങുകയായിരുന്നു. ഇരുവരും 5 വർഷമായി പ്രണയത്തിലായിരുന്നു. എന്നാൽ കുടുംബം വിവാഹത്തെ എതിർത്തതോടെ ബന്ധത്തിൽ നിന്നു പിൻമാറിയതാണ് പ്രകോപനമായത്. ‌

English Summary: Woman Stabbed To Death After She Rejects Marriage Offer