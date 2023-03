‘എന്റെ ഫോണിലും പെഗസസ്’; കേന്ദ്രത്തിനെതിരെ കേംബ്രിജിൽ ആഞ്ഞടിച്ച് രാഹുൽ ഗാന്ധി

ന്യൂഡൽഹി ∙ ഇന്ത്യയിൽ ജനാധിപത്യം അപകടത്തിലാണെന്നും താനടക്കമുള്ള രാഷ്ട്രീയക്കാരുടെ ഫോണുകളിൽ ഇസ്രയേൽ ചാര സോഫ്റ്റ്‌വെയറായ പെഗസസ് ഉണ്ടെന്നും രാഹുൽ ഗാന്ധി പറഞ്ഞു. ലണ്ടനിലെ കേംബ്രിജ് സർവകലാശാലയിലെ ജഡ്ജ് ബിസിനസ് സ്കൂളിൽ നടത്തിയ പ്രഭാഷണത്തിലാണ് രാഹുൽ കേന്ദ്ര സർക്കാരിനെതിരെ വിമർശനമുയർത്തിയത്.

‘എന്റെ ഫോണിൽ പെഗസസുണ്ട്. പല രാഷ്ട്രീയക്കാരുടെയും ഫോണുകളിലുണ്ട്. ഫോണിൽ സംസാരിക്കുമ്പോൾ സൂക്ഷിക്കണമെന്നും തങ്ങൾ റെക്കോർഡ് ചെയ്യുന്നുണ്ടെന്നും മുന്നറിയിപ്പ് നൽകി ഇന്റലിജൻസ് ഓഫിസർമാർ എന്നെ വിളിച്ചിരുന്നു. പാർലമെന്റ്, മാധ്യമങ്ങൾ, നീതിപീഠം എന്നിവയെല്ലാം ബലമായി നിയന്ത്രിക്കപ്പെടുകയാണ്. രാജ്യത്ത് ജനാധിപത്യം ഉയർത്തിപ്പിടിക്കുന്ന സ്ഥാപനങ്ങളാണ് ഇവയെല്ലാം. ഇന്ത്യയിൽ ന്യൂപക്ഷങ്ങളും ആക്രമിക്കപ്പെടുകയാണ്.

എനിക്കെതിരെ പല സംഭവങ്ങളിലായി ഒട്ടേറെ ക്രിമിനൽ കേസുകളാണെടുത്തിട്ടുള്ളത്. പാർലമെന്റ് വളപ്പിൽ പ്രതിഷേധിച്ചതിന് ഞാനടക്കമുള്ള നേതാക്കളെ ജയിലിലാക്കി. ജനാധിപത്യം ഈ രീതിയിൽ ആക്രമിക്കപ്പെടുമ്പോൾ പ്രതിപക്ഷ കക്ഷികൾക്കു ജനങ്ങളുമായി സമ്പർക്കം പുലർത്തുക ബുദ്ധിമുട്ടാണ്.

ആളുകൾക്കു പറയാനുള്ളത് കേൾക്കുക എന്നത് പ്രധാനമാണ്. ഭാരത് ജോഡോ പദയാത്ര കശ്മീരിലൂടെ കടന്നുപോകവേ ഒരു യുവാവ് എന്നെ സമീപിച്ചു. അദ്ദേഹവും ഒപ്പമുള്ളവരും വിഘടനവാദികളാണെന്നു പറഞ്ഞു. പക്ഷേ, അവർ എന്നെ ഒന്നും ചെയ്തില്ല. ആളുകളെ കേൾക്കുന്നതിന്റെ ശക്തി അതാണ്..’ – രാഹുൽ പറഞ്ഞു.

വിദേശത്തുപോയി രാഹുൽ ഇന്ത്യയെ അപമാനിക്കുന്നു: കേന്ദ്രമന്ത്രി

വിദേശ മണ്ണിൽ രാഹുൽ ഇന്ത്യയെ അപമാനിക്കുകയാണെന്നു കേന്ദ്രമന്ത്രി അനുരാഗ് ഠാക്കുർ വിമർശിച്ചു. പ്രധാനമന്ത്രിയോടുള്ള അദ്ദേഹത്തിന്റെ വിദ്വേഷം മനസ്സിലാക്കാം. പക്ഷേ, വിദേശ മണ്ണിൽ ഇന്ത്യയെ അപമാനിക്കാൻ നടത്തുന്ന ഗൂഢാലോചന കോൺഗ്രസിനു മേൽ ചോദ്യങ്ങളുയർത്തുന്നു. പെഗസസ് സംബന്ധിച്ച് പരാതിയുണ്ടായിരുന്നെങ്കിൽ സുപ്രീം കോടതി നിയോഗിച്ച വിദഗ്ധ സമിതി മുൻപാകെ രാഹുൽ എന്തുകൊണ്ട് ഫോൺ നൽകിയില്ലെന്നും അനുരാഗ് ചോദിച്ചു.

English Summary: "Was Told 'We're Recording You, Be Careful'": Rahul Gandhi At Cambridge