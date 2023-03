ഇന്ത്യയെ പ്രശംസിച്ച് ബിൽ ഗേറ്റ്സ്; മോദിയെ കണ്ടു

ന്യൂഡൽഹി ∙ ആരോഗ്യം, വികസനം, കാലാവസ്ഥ എന്നിങ്ങനെ വിവിധ മേഖലകളിൽ ഇന്ത്യയുടെ മുന്നേറ്റത്തെ മൈക്രോസോഫ്റ്റ് സഹസ്ഥാപകൻ ബിൽ ഗേറ്റ്സ് പ്രശംസിച്ചു. കോവിഡ് കാലത്ത് ഇന്ത്യ നിർമിച്ച വാക്സീനുകൾ ചെലവുകുറഞ്ഞതും ഫലപ്രദവും ആയിരുന്നുവെന്നും ലോകമെങ്ങും ലക്ഷക്കണക്കിനു പേരുടെ ജീവൻ രക്ഷിക്കാൻ ഇതുമൂലം സാധിച്ചെന്നും അദ്ദേഹം പറ‍ഞ്ഞു.

English Summary: Bill Gates "More Optimistic Than Ever" About India After Meet With PM Modi