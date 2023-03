8 കോടി കൈക്കൂലിപ്പണം: കർണാടക ബിജെപി എംഎൽഎ ഒന്നാം പ്രതി; മകൻ അറസ്റ്റിൽ, എംഎൽഎ ഒളിവിൽ

ബെംഗളൂരു ∙ മിന്നൽ റെയ്ഡിൽ കർണാടക ബിജെപി എംഎൽഎ എം.വിരൂപാക്ഷപ്പയുടെ മകന്റെ വീട്ടിൽ നിന്നടക്കം പിടിച്ചെടുത്തത് 8 കോടിയിലേറെ രൂപ; സംഭവത്തിൽ ഒന്നാം പ്രതിയാക്കി ലോകായുക്ത പൊലീസ് കേസെടുത്തതിനു പിന്നാലെ എംഎൽഎ ഒളിവിൽ പോയി. വിരൂപാക്ഷപ്പ ചെയർമാനായ കർണാടക സോപ്സ് ആൻഡ് ഡിറ്റർജന്റ്സ് ലിമിറ്റഡിന്റെ (കെഎസ്ഡിഎൽ) ഓഫിസിൽ 40 ലക്ഷം രൂപ കൈക്കൂലി വാങ്ങുന്നതിനിടെ അറസ്റ്റിലായ മകൻ പ്രശാന്ത് ആണ് കേസിലെ രണ്ടാം പ്രതി. ചെയർമാൻ സ്ഥാനം രാജിവയ്ക്കുന്നതായി മുഖ്യമന്ത്രിക്കു കത്തയച്ചതിനു ശേഷമാണ് എംഎൽഎ സ്ഥലം വിട്ടത്.

മൈസൂർ സാൻഡൽ സോപ്പ് നിർമാതാക്കളായ കെഎസ്ഡിഎല്ലിന് അസംസ്കൃത വസ്തുക്കൾ നൽകുന്ന കെമിക്സിൽ കോർപറേഷൻ ഉടമയിൽ നിന്നു മകൻ കൈക്കൂലി വാങ്ങിയത് എംഎൽഎക്കു വേണ്ടിയാണെന്നാണു പൊലീസ് നിഗമനം. ബെംഗളൂരു ജല അതോറിറ്റി ചീഫ് അക്കൗണ്ടന്റ് കൂടിയാണു പ്രശാന്ത്. വ്യാഴാഴ്ച വൈകിട്ട് ഇയാളുടെ അറസ്റ്റിനു പിന്നാലെ രാത്രി ആരംഭിച്ച റെയ്ഡ് ഇന്നലെ പുലർച്ചെ വരെ നീണ്ടു.

ഒൻപതര മണിക്കൂർ പരിശോധനയിൽ പ്രശാന്തിന്റെ വീട്ടിൽ നിന്ന് 6.10 കോടി രൂപ, കെസിഡിഎൽ ഓഫിസിൽ നിന്ന് 1.8 കോടി രൂപ എന്നിവയാണു പിടിച്ചത്. എംഎൽഎയുടെ ബന്ധു സിദ്ധേഷ്, കെഎസ്ഡിഎൽ അക്കൗണ്ടന്റ് സുരേന്ദ്ര എന്നിവരടക്കം 4 പേർ കൂടി വ്യാഴാഴ്ച അറസ്റ്റിലായിരുന്നു.

