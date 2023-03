സിസോദിയ തിഹാർ ജയിലിൽ; ജാമ്യാപേക്ഷയിൽ വാദം 10ന്

ന്യൂഡൽഹി ∙ മദ്യനയ അഴിമതിക്കേസിൽ സിബിഐ അറസ്റ്റ് ചെയ്ത ഡൽഹി മുൻ ഉപമുഖ്യമന്ത്രി മനീഷ് സിസോദിയയെ 20 വരെ ജുഡീഷ്യൽ കസ്റ്റഡിയിൽ വിട്ടു. അദ്ദേഹത്തിന്റെ ജാമ്യാപേക്ഷയിൽ കോടതി 10 നു വാദം കേൾക്കും. കേസിനു മാധ്യമങ്ങൾ രാഷ്ട്രീയ നിറം നൽകുന്നുവെന്നും സാക്ഷികൾ ഭയപ്പാടിലാണെന്നും സിബിഐ വാദിച്ചു. അതേസമയം മാധ്യമങ്ങളെ നിയന്ത്രിക്കാനില്ലെന്നു പ്രത്യേക സിബിഐ കോടതി ജഡ്ജി എം.കെ.നാഗ്പാൽ പറഞ്ഞു. സിബിഐ കസ്റ്റഡി നീട്ടണമെന്ന് ആവശ്യപ്പെടാത്തതിനാൽ ജുഡീഷ്യൽ കസ്റ്റഡിയിൽ വിടുകയാണെന്നും വ്യക്തമാക്കി.

തിഹാർ ജയിലിൽ സിസോദിയയ്ക്കു കണ്ണടയും ഡയറിയും പേനയും ഭഗവത് ഗീതയും മരുന്നുകളും കൈവശം വയ്ക്കാൻ അനുമതി നൽകിയിട്ടുണ്ട്. മെഡിറ്റേഷൻ സെല്ലിൽ കഴിയാൻ അനുവദിക്കണമെന്ന അഭ്യർഥന പരിഗണിക്കണമെന്നു ജയിൽ അധികൃതർക്കു നിർദേശം നൽകി.

English Summary: Manish Sisodia Sent To Jail, Wants 'Meditation Cell', Court Allows Gita