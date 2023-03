ക്രൈസ്തവർക്കെതിരായ ആക്രമണം തടയണം

ന്യൂഡൽഹി ∙ രാജ്യത്തിന്റെ വിവിധ ഭാഗങ്ങളിൽ ക്രൈസ്തവർക്കെതിരെ നടക്കുന്ന സംഘടിത ആക്രമണങ്ങൾ തടയണമെന്നാവശ്യപ്പെട്ട് 93 മുൻ സിവിൽ സർവീസ് ഉദ്യോഗസ്ഥർ പ്രധാനമന്ത്രി നരേന്ദ്ര മോദിക്കു കത്തയച്ചു. ക്രിസ്ത്യൻ സമൂഹത്തിന് ഭയം കൂടാതെ ജീവിക്കാനുള്ള സാഹചര്യമൊരുക്കണമെന്നാണു സിവിൽ സർവീസിൽനിന്നു വിരമിച്ച 93 ഉദ്യോഗസ്ഥർ കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷനൽ കോൺഡക്ട് ഗ്രൂപ്പിന്റെ നേതൃത്വത്തിൽ കഴിഞ്ഞ ദിവസം ആവശ്യപ്പെട്ടത്. മതപരിവർത്തനമാണു ക്രിസ്ത്യാനികൾക്കെതിരെ ആരോപിക്കപ്പെടുന്ന പ്രധാനകുറ്റമെങ്കിലും 1951 സെൻസസ് മുതൽ ക്രിസ്ത്യാനികൾ ജനസംഖ്യയിൽ 2.3 ശതമാനത്തിനു താഴെയാണെന്നും കത്തിൽ പറയുന്നു.



വിദ്യാഭ്യാസം, ആരോഗ്യം തുടങ്ങിയ മേഖലകളിലെ പുരോഗതിക്ക് ക്രിസ്ത്യൻ സമുദായം നൽകിയ സംഭാവനകൾ കത്തിൽ ചൂണ്ടിക്കാട്ടി. ബിജെപിയുടെ ഉന്നത നേതാക്കൾ ഒരു വാക്കു പറഞ്ഞാൽ അവസാനിപ്പിക്കാവുന്നതാണ് ഈ അതിക്രമങ്ങൾ. ഭരണകൂടത്തിനും നിയമത്തിനും നൽകാവുന്ന എല്ലാ സംരക്ഷണവും ക്രിസ്ത്യാനികൾക്കു നൽകുമെന്നു പ്രധാനമന്ത്രി ഉറപ്പു നൽകണമെന്നും ആവശ്യപ്പെട്ടു.

മുൻ രാജസ്ഥാൻ ചീഫ് സെക്രട്ടറി സലാഹുദീൻ അഹ്മദ്, മുൻ കാബിനറ്റ് സ്പെഷൽ സെക്രട്ടറി വാപ്പാല ബാലചന്ദ്രൻ, ബംഗാൾ അഡീഷനൽ ചീഫ് സെക്രട്ടറി ജി ബാലചന്ദ്രൻ, മുൻ അംബാസഡർ കെ.പി.ഫേബിയൻ തുടങ്ങിയവർ കത്തിൽ ഒപ്പുവച്ചവരിൽ ഉൾപ്പെടുന്നു.

ക്രൈസ്തവർക്കെതിരായ ആക്രമണങ്ങൾ തടയണമെന്നാവശ്യപ്പെട്ട് ഡീൻ കുര്യാക്കോസ് എംപിയും പ്രധാനമന്ത്രിക്കു കത്തയച്ചു. രണ്ടായിരത്തോളം ആക്രമണങ്ങൾ കഴിഞ്ഞ വർഷം നടന്നു. ആരാധനാലയങ്ങളും വിദ്യാഭ്യാസ സ്ഥാപനങ്ങളും ആക്രമിക്കപ്പെട്ടു. ബിജെപിയുടെയും ആർഎസ്എസിന്റെയും പരോക്ഷ പിന്തുണ അക്രമികൾക്കു ലഭിക്കുന്നുവെന്നും എംപി ആരോപിച്ചു.

English Summary: Letter to PM to control attack against christians