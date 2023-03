നാക് ചെയർമാൻ നിയമനം ; അന്വേഷണം വേണമെന്ന് ആവശ്യം

ന്യൂഡൽഹി ∙ നാഷനൽ അസസ്മെന്റ് ആൻഡ് അക്രഡിറ്റേഷൻ കൗൺസിലിന്റെ (നാക്) പുതിയ ചെയർമാനായി അനിൽ സഹസ്രബുദ്ധയെ നിയമിക്കാനുള്ള തീരുമാനത്തിൽ അന്വേഷണം ആവശ്യപ്പെട്ട് നാക് എക്സിക്യൂട്ടീവ് കമ്മിറ്റി നിലവിലെ ചെയർമാൻ ഭൂഷൻ പട്‌വർധൻ യുജിസിക്കു കത്തെഴുതി. നാഷനൽ എജ്യുക്കേഷനൽ ടെക്നോളജി ഫോറം ചെയർമാനും എഐസിടിഇ മുൻ അധ്യക്ഷനുമാണു സഹസ്രബുദ്ധ.



നാക്കിന്റെ ചെയർമാനായി ഭൂഷൻ പട്‌വർധനെ കഴിഞ്ഞ വർഷം ഫെബ്രുവരിയിലാണു നിയമിച്ചത്. പല സ്ഥാപനങ്ങൾക്കും ഉയർന്ന ഗ്രേഡ് അനുവദിക്കുന്നതിൽ തിരിമറിയുണ്ടെന്നുൾപ്പെടെയുള്ള ആരോപണങ്ങളുമായി കഴിഞ്ഞ മാസം 26ന് അദ്ദേഹം യുജിസിയെ ബന്ധപ്പെട്ടിരുന്നു. പദവിയിൽ നിന്നു രാജിവയ്ക്കാൻ സന്നദ്ധതയും അദ്ദേഹം അറിയിച്ചു.

ഈ മാസം 3നു പ്രഫ. അനിൽ സഹസ്രബുദ്ധയെ നാക് അധ്യക്ഷനായി യുജിസി ചെയർമാൻ എം. ജഗദേഷ് കുമാർ നാമനിർദേശം ചെയ്യുകയായിരുന്നു. പട്‌വർധനെ അറിയിക്കാതെയായിരുന്നു പുതിയ നിയമനം. ഇതിനു പിന്നാലെയാണ് അദ്ദേഹം രംഗത്തിറങ്ങിയത്. വിഷയത്തിൽ യുജിസി പ്രതികരിച്ചിട്ടില്ല.

English Summary: NAAC chief seeks inquiry into UGC’s move to get additional chairman