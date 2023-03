ബിജെപി സർക്കാരിനെതിരെ വീണ്ടും രാഹുൽ ഗാന്ധി

ലണ്ടൻ ∙ ഇന്ത്യൻ ജനാധിപത്യത്തിന്റെ എല്ലാ സംവിധാനങ്ങളും ക്രൂരമായ ആക്രമണത്തിനു വിധേയമാകുകയാണെന്ന് കോൺഗ്രസ് നേതാവ് രാഹുൽ ഗാന്ധി പറഞ്ഞു. ബിജെപി ഭരണത്തിൽ രാജ്യത്ത് രൂക്ഷമായ തൊഴിലില്ലായ്മ, വിലക്കയറ്റം, സമ്പത്ത് കേന്ദ്രീകരിക്കൽ, സ്ത്രീപീഡനം എന്നീ വിഷയങ്ങളിൽ ജനരോഷം ശക്തമാണെന്നും ബദലിനായി രാജ്യത്തെ പ്രതിപക്ഷകക്ഷികൾ ചർച്ചകൾ ആരംഭിച്ചതായും ഇന്ത്യൻ ജേണലിസ്റ്റ്സ് അസോസിയേഷൻ സംഘടിപ്പിച്ച ചടങ്ങിൽ രാഹുൽ പറഞ്ഞു.

വിമർശിക്കുന്നവരെ മുഴുവൻ അടിച്ചമർത്തുന്ന സർക്കാരിന്റെ ശ്രമങ്ങൾക്ക് ഉദാഹരണമായി അദ്ദേഹം ബിബിസിയുടെ ഓഫിസുകളിൽ നടന്ന ആദായനികുതി വകുപ്പ് പരിശോധന ചൂണ്ടിക്കാട്ടി. വിമർശിക്കുന്നവരെ വരുതിയിലാക്കാനായി സർക്കാർ ഏജൻസികളെ ദുരുപയോഗം ചെയ്യുന്നു. രാജ്യത്തെ ജനാധിപത്യ സ്ഥാപനങ്ങൾ നേരിടുന്ന ആക്രമണം ജനശ്രദ്ധയിൽ കൊണ്ടുവരാനാണ് ഭാരത് ജോഡോ യാത്ര സംഘടിപ്പിച്ചതെന്നും രാഹുൽ പറഞ്ഞു.



പാർലമെന്റിൽപോലും ജനവികാരം പ്രകടിപ്പിക്കാൻ അവസരങ്ങൾ ഇല്ലാതാകുന്നു. രാജ്യത്തിന്റെ യഥാർഥ സ്ഥിതിയെക്കുറിച്ചു പറയുന്നതിനെ രാജ്യത്തിനെതിരായ ആക്രമണമായി ബിജെപി വളച്ചൊടിക്കുന്നതായും രാഹുൽ കുറ്റപ്പെടുത്തി.

