ഓരോ സംസ്ഥാനത്തും 25 പുതുനേതാക്കളെ വളർത്താൻ കോൺഗ്രസ്

ന്യൂഡൽഹി ∙ ഓരോ സംസ്ഥാനത്തും 25 പുതിയ നേതാക്കളെ വളർത്തിയെടുക്കാനുള്ള പരിശീലനപദ്ധതിക്കു കോൺഗ്രസ് തുടക്കമിട്ടു. പല സംസ്ഥാനങ്ങളിലും സംഘടനാസംവിധാനം അതീവദുർബലമാണെന്ന തിരിച്ചറിവിലാണ് ഊർജസ്വലരായ പ്രാദേശികനേതാക്കളെ കണ്ടെത്താനുള്ള ദൗത്യം. പഞ്ചായത്ത് തിരഞ്ഞെടുപ്പിൽ ജയിച്ച, മികച്ച സംഘാടനശേഷിയുള്ളവരെ ഇതിനായി തിരഞ്ഞെടുക്കാനാണു ഹൈക്കമാൻഡ് നിർദേശം. കോൺഗ്രസിന്റെ ഭാഗമായ രാജീവ് ഗാന്ധി പഞ്ചായത്ത്‌രാജ് സംഘടന നേതൃത്വം നൽകുന്ന പദ്ധതിയിൽ കേരളം, കർണാടക, തമിഴ്നാട് എന്നിവയുൾപ്പെട്ട തെക്കൻ മേഖലയുടെ ചുമതല മലയാളികളായ ഡി.ഗീതാകൃഷ്ണൻ, കെ.ടി.ബെന്നി എന്നിവർക്കാണ്.

സംവരണ സീറ്റുകളിൽ പ്രത്യേക ശ്രദ്ധ

വരുന്ന ലോക്സഭാ തിരഞ്ഞെടുപ്പിൽ സംവരണ സീറ്റുകളിൽ പ്രത്യേക ശ്രദ്ധ നൽകാനുള്ള പ്രവർത്തനരേഖ കോൺഗ്രസ് തയാറാക്കി. 2019ൽ പാർട്ടി തോറ്റ 121 സംവരണ സീറ്റുകളിൽ 56 എണ്ണത്തിൽ ശ്രദ്ധ കേന്ദ്രീകരിച്ചു പ്രവർത്തിക്കും. ബിജെപിയുമായി നേരിട്ടു മത്സരിക്കുന്ന സീറ്റുകളാണേറെയും. പ്രാദേശിക കക്ഷികൾക്കു കരുത്തുള്ള സംവരണ സീറ്റുകളിൽ അവരുടെ വിജയത്തിനു തടസ്സം നിൽക്കാതിരിക്കുക, ബിജെപിയുടെ പരമാവധി സീറ്റുകൾ കുറയ്ക്കുക എന്നിവയാണു ലക്ഷ്യം.

സംവരണ സീറ്റുകളിൽ ബിജെപി സ്വാധീനമുറപ്പിച്ചതാണ് 2014, 19 തിരഞ്ഞെടുപ്പുകളിൽ കോൺഗ്രസിന്റെ ദയനീയ പരാജയത്തിനു വഴിവച്ചതെന്നാണു ഹൈക്കമാൻഡിന്റെ വിലയിരുത്തൽ. ദലിതർക്കും ന്യൂനപക്ഷങ്ങൾക്കും പട്ടിക – പിന്നാക്ക വിഭാഗങ്ങൾക്കും കേന്ദ്ര ആനുകൂല്യങ്ങൾ കാര്യക്ഷമമായി ലഭിക്കാൻ സഹായിക്കുന്ന ജാതി സെൻസസ് രാജ്യത്തുടനീളം നടപ്പാക്കുമെന്നതായിരിക്കും സംവരണ മണ്ഡലങ്ങളിൽ കോൺഗ്രസിന്റെ പ്രധാന വാഗ്ദാനം.

English Summary: Congress to grow 25 youth in every state as future leaders