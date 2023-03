ശ്രീലങ്ക വിദേശകാര്യമന്ത്രി പറയുന്നു: ‘അദാനിയുടെ പദ്ധതികൾ സർക്കാർ കരാർ പോലെ’

ന്യൂഡൽഹി ∙ അദാനി വിവാദത്തിനു പുതിയ മാനം നൽകി ശ്രീലങ്ക വിദേശകാര്യമന്ത്രിയുടെ പ്രസ്താവന. ഗൗതം അദാനി ശ്രീലങ്കയിൽ നടത്തുന്ന പദ്ധതികൾ ഇന്ത്യ, ശ്രീലങ്ക സർക്കാരുകൾ തമ്മിലുള്ള കരാർ പോലെയാണെന്ന പ്രസ്താവനയാണ് വിവാദത്തിനു ചൂടുപകർന്നത്.



അദാനിക്കു പദ്ധതികൾ കൈമാറിയത് സർക്കാരുകൾ തമ്മിലുള്ള ഇടപാടെന്ന മട്ടിൽ സുതാര്യമായിരുന്നുവെന്നാണ് ഇംഗ്ലിഷ് പത്രത്തിനുള്ള അഭിമുഖത്തിൽ ശ്രീലങ്ക വിദേശകാര്യമന്ത്രി അലി സാബ്രി പറഞ്ഞത്. ഇന്ത്യൻ സർക്കാർ തിരഞ്ഞെടുത്തയച്ച നിക്ഷേപകനെ ശ്രീലങ്ക സ്വീകരിക്കുകയായിരുന്നുവെന്നും അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു.

ശ്രീലങ്കൻ മന്ത്രിയുടെ പ്രസ്താവന കോൺഗ്രസ് ഏറ്റുപിടിച്ചു. മോദി സർക്കാർ അദാനിയുടെ ഏജൻസിയാണോയെന്ന് എഐസിസി ജനറൽ സെക്രട്ടറി രൺദീപ് സിങ് സുർജേവാല ചോദിച്ചു. ഒരു വിദേശമന്ത്രി ഇപ്പോൾ സത്യം പുറത്തുവിട്ടിരിക്കുന്നു. സുപ്രീം കോടതി ഇക്കാര്യം പരിശോധിക്കില്ലേയെന്നും അദ്ദേഹം ട്വീറ്റിൽ ചോദിച്ചു.

പ്രധാനമന്ത്രി ഓരോ വിദേശയാത്ര നടത്തുമ്പോഴും അദാനിക്കു പുതിയ കരാർ എന്നതാണ് ബിജെപി സർക്കാരിന്റെ വിദേശനയമെന്നും ശ്രീലങ്കയിലും ഇങ്ങനെ കരാറുകൾ കിട്ടിയെന്നും ലോക്സഭയിൽ രാഷ്ട്രപതിക്കുള്ള നന്ദിപ്രമേയ ചർച്ചയിൽ കോൺഗ്രസ് നേതാവ് രാഹുൽ ഗാന്ധി പറഞ്ഞിരുന്നു. രാഹുലിന്റെ പരാമർശങ്ങൾ പിന്നീടു നീക്കം ചെയ്തു.

