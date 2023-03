കോൺഗ്രസ് പോയെന്ന് പറയുന്നത് പരിഹാസ്യം: രാഹുൽ ഗാന്ധി

ലണ്ടൻ ∙ ഇന്ത്യയിൽ സ്ഥിരമായി ഭരണത്തിലിരിക്കാമെന്നാണു ബിജെപി വിശ്വസിക്കുന്നതെന്നും അതല്ല യാഥാർഥ്യമെന്നും രാഹുൽ ഗാന്ധി പറഞ്ഞു. ഇന്ത്യയിലെ ജനാധിപത്യ സ്ഥാപനങ്ങളുടെ സംരക്ഷണത്തിനായി പ്രതിപക്ഷത്തിന് ഒരുമിക്കാൻ കഴിയുമെന്നും പ്രതീക്ഷ പ്രകടിപ്പിച്ചു.

‘ബിജെപി വരുന്നതിനു മുൻപ് 10 വർഷം ഞങ്ങളായിരുന്നു അധികാരത്തിൽ. അധികാരത്തിൽ വന്നതുകൊണ്ട് ബിജെപി എന്നും തുടരുമെന്നും കോൺഗ്രസിന്റെ കാലം കഴിഞ്ഞെന്നും പറയുന്നതു പരിഹാസ്യമാണ്.’– ഒരാഴ്ച നീണ്ട ലണ്ടൻ പര്യടനത്തിനിടെ ഷതം ഹൗസിൽ നടന്ന സംഭാഷണത്തിൽ രാഹുൽ പറഞ്ഞു. തന്റെ ഫോണിലും ഇസ്രയേലി ചാരസോഫ്റ്റ്‌വെയർ പെഗസസ് സ്ഥാപിച്ചിരുന്നുവെന്ന ആരോപണം അദ്ദേഹം ആവർത്തിച്ചു. ഈജിപ്തിലെ മുസ്‌ലിം ബ്രദർഹുഡിന്റെ മാതൃകയിലുള്ള മതമൗലികവാദ, ഫാഷിസ്റ്റ് സംഘടനയാണ് ആർഎസ്എസ് രാഹുൽ പറ‍ഞ്ഞു.

മാവോയിസ്റ്റ്, അരാജകത്വ ചിന്തയുടെ പിടിയിലാണു രാഹുൽ എന്ന് ബിജെപി നേതാവ് രവി ശങ്കർ പ്രസാദ് ഡൽഹിയിൽ ആരോപിച്ചു. ആർഎസ്എസ് ക്യാംപുകളിൽ പങ്കെടുത്താൽ രാഹുൽ ഗാന്ധിക്ക് ഒരുപാടു കാര്യങ്ങൾ പഠിക്കാനാകുമെന്നു കേന്ദ്രമന്ത്രി അനുരാഗ് ഠാക്കൂർ പ്രതികരിച്ചു

