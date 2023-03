മദ്യ ലൈസൻസ് അഴിമതിക്കേസ്: കെ.കവിതയ്ക്ക് ഇഡി സമൻസ്

ന്യൂഡൽഹി ∙ മദ്യ ലൈസൻസ് അഴിമതിക്കേസിൽ ഡൽഹി ഉപമുഖ്യമന്ത്രി മനീഷ് സിസോദിയയെ അറസ്റ്റ് ചെയ്തതിനു പിന്നാലെ ബിആർഎസ് നേതാവും തെലങ്കാന മുഖ്യമന്ത്രി കെ.ചന്ദ്രശേഖര റാവുവിന്റെ മകളുമായ കെ.കവിതയ്ക്ക് എൻഫോഴ്സ്മെന്റ് ഡയറക്ടറേറ്റ് (ഇ‍ഡി) സമൻസ് നൽകി. ഇന്നു ഡൽഹിയിൽ ചോദ്യം ചെയ്യലിനു ഹാജരാകാനാണു നിർദേശം. 11 ഹാജരാകുമെന്നു കവിത ട്വീറ്റ് ചെയ്തു. അന്വേഷണത്തോടു സഹകരിക്കുമെന്നും അഭിഭാഷകരുടെ അഭിപ്രായം തേടുമെന്നും കവിത പ്രതികരിച്ചു.

സ്ത്രീ സംവരണ ബിൽ പാസാക്കണമെന്നാവശ്യപ്പെട്ട് മറ്റ് പ്രതിപക്ഷ കക്ഷികളെയും വനിതാ സംഘടനകളെയും അണിനിരത്തി നാളെ ഡൽഹിയിലെ കവിതയുടെ നേതൃത്വത്തിൽ നിരാഹാര സമരം നടത്താനിരിക്കെയാണു സമൻസ് ലഭിച്ചത്.

ഹൈദരാബാദ് കേന്ദ്രീകരിച്ചു പ്രവർത്തിക്കുന്ന മലയാളി മദ്യവ്യവസായി അരുൺ രാമചന്ദ്രൻ പിള്ളയെ കഴിഞ്ഞ ദിവസം ഇഡി അറസ്റ്റ് ചെയ്തിരുന്നു. ലൈസൻസ് അഴിമതിയിൽ കവിതയുടെ പങ്ക് സംബന്ധിച്ച വിവരങ്ങൾ ഇയാളിൽ നിന്ന് ലഭിച്ചതായാണു സൂചന. ഇയാൾക്കൊപ്പമിരുത്തി കവിതയെ ചോദ്യംചെയ്യാനാണ് നീക്കം.

ഡൽഹിയിൽ സർക്കാരിന്റെ കീഴിലായിരുന്ന മദ്യ വിൽപനയുടെ ലൈസൻസ് 2021 ൽ സ്വകാര്യ മേഖലയ്ക്കു കൈമാറിയതിൽ അഴിമതി നടന്നിട്ടുണ്ടെന്നാണ് ഇഡിയുടെ കണ്ടെത്തൽ. ഏതാനും മദ്യവ്യവസായികൾക്ക് അനർഹമായ ലാഭം ലഭിച്ച ഇടപാടിൽ സിസോദിയയും കവിതയും ഇടപെട്ടുവെന്നാണു നിഗമനം. കവിതയെ മുൻപ് സിബിഐ ചോദ്യംചെയ്തിരുന്നു.

അഴിമതിക്കേസിൽ ആംആദ്മി പാർട്ടിക്കു പിന്നാലെ ബിആർഎസ് നേതൃത്വത്തിനെതിരെയും നടപടി കടുപ്പിച്ചതോടെ, ദേശീയതലത്തിൽ ബിജെപിക്കും കേന്ദ്ര സർക്കാരിനുമെതിരായ പ്രതിപക്ഷ പ്രതിഷേധത്തിനു വീര്യം കൂടും. അതേസമയം, ആം ആദ്മി പാർട്ടിയോടെന്ന പോലെ ബിആർഎസുമായും അകലം പാലിക്കുന്ന കോൺഗ്രസ്, കേന്ദ്ര നടപടിയെ അപലപിക്കാൻ തയാറായേക്കില്ല.

English Summary: Delhi liquor scam: Telangana chief minister K Chandrasekhar rao daughter will be questioned by ED