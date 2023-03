തേജസ്വിയുടെ വീട്ടിൽനിന്ന് അടക്കം ഒരു കോടി പിടിച്ചെന്ന് ഇഡി

പട്ന ∙ ജോലിക്കു പകരം ഭൂമി അഴിമതി കേസുമായി ബന്ധപ്പെട്ടു ലാലു പ്രസാദ് യാദവിന്റെ കുടുംബാംഗങ്ങളുടെ വീട്ടിൽ നടന്ന റെയ്ഡിൽ കണക്കിൽപെടാത്ത ഒരു കോടി രൂപയും 2 കിലോ സ്വർണവും 600 കോടിയുടെ വസ്തുവകകളും കണ്ടെടുത്തതായി എൻഫോഴ്സ്മെന്റ് ഡയറക്ടറേറ്റ് (ഇഡി). ബിഹാർ ഉപമുഖ്യമന്ത്രി തേജസ്വി യാദവിന്റെ വീട്ടിൽ ഉൾപ്പെടെ റെയ്ഡ് നടത്തിയിരുന്നു. ഇതിനിടെ, തേജസ്വി യാദവിന് സിബിഐ വീണ്ടും സമൻസ് അയച്ചു.

മാർച്ച് 4 ന് സിബിഐ ആസ്ഥാനത്തു ഹാജരാകാനായിരുന്നു ആദ്യ സമൻസ്. ഇന്നലെ ഹാജരാകാൻ പിന്നീടു സമൻസ് അയച്ചെങ്കിലും തേജസ്വി വിട്ടുനിന്നു. സിബിഐ ഉദ്യോഗസ്ഥർ ഇന്നലെ ഡൽഹിയിൽ തേജസ്വി യാദവിന്റെ വസതിയിൽ എത്തിയപ്പോൾ അദ്ദേഹം ഉണ്ടായിരുന്നില്ല. ഗർഭിണിയായ ഭാര്യയ്ക്കൊപ്പം ആശുപത്രിയിൽ പോയതായി ഉദ്യോഗസ്ഥരെ അറിയിച്ചു. ആർജെഡി അധ്യക്ഷൻ ലാലു പ്രസാദ് യാദവിനെയും പത്നി റാബറി ദേവിയെയും സിബിഐ നേരത്തേ ചോദ്യം ചെയ്തിരുന്നു

English Summary: Rs one crore cash, 2 kg gold jewellery found during raids on tejashwi yadav, sisters