പിതാവ് പീഡിപ്പിച്ചു; പരാതിയുമായി ഡൽഹി വനിതാ കമ്മിഷൻ അധ്യക്ഷ

ന്യൂഡൽഹി ∙ കുട്ടിയായിരുന്നപ്പോൾ പിതാവ് ലൈംഗികമായി പീഡിപ്പിച്ചെന്ന് ഡൽഹി വനിതാ കമ്മിഷൻ അധ്യക്ഷ സ്വാതി മലിവാൾ വെളിപ്പെടുത്തി. രാജ്യാന്തര വനിതാ ദിനത്തോടനുബന്ധിച്ചുള്ള അവാർഡ് വിതരണ ചടങ്ങിലാണ് സ്വാതി ദുരനുഭവം വിവരിച്ചത്.

‘തീരെ ചെറിയ കുട്ടിയായിരുന്നപ്പോൾ പിതാവ് ലൈംഗികമായി പീഡിപ്പിച്ചു. നാലാം ക്ലാസ് വരെ പീഡനം തുടർന്നു. പിതാവ് ക്രൂരമായി മർദിക്കുമായിരുന്നു. കട്ടിലിനടിയിൽ ഒളിച്ചാണ് മർദനത്തിൽ നിന്നു രക്ഷപ്പെട്ടിരുന്നത്. മുടിക്കു കുത്തിപ്പിടിച്ച് ഭിത്തിയിലിടിക്കുമ്പോൾ പലപ്പോഴും മുഖംപൊട്ടി ചോരയൊലിച്ചിട്ടുണ്ട്’– സ്വാതി പറഞ്ഞു.

കുട്ടിക്കാലത്ത് അനുഭവിച്ച ഇത്തരം പീഡനങ്ങളാണ് സ്ത്രീകളുടെയും കുട്ടികളുടെയും സുരക്ഷയ്ക്കും അവകാശങ്ങൾക്കും വേണ്ടി പോരാടാനുള്ള പ്രേരണയായതെന്നും അവർ വ്യക്തമാക്കി. കുട്ടിയായിരുന്നപ്പോൾ പിതാവ് ലൈംഗികമായി പീഡിപ്പിച്ചതായി നടിയും ബിജെപി നേതാവുമായ ഖുഷ്ബു സുന്ദറും ഈയിടെ വെളിപ്പെടുത്തിയിരുന്നു.

English Summary: "Was Sexually Abused By Father In Childhood": Delhi Women's Panel Chief