നികുതിവെട്ടിപ്പ് കേസ്: അനിൽ അംബാനിക്ക് വീണ്ടും സാവകാശം

മുംബൈ ∙ നികുതിവെട്ടിപ്പ് കേസിൽ ആദായനികുതി വകുപ്പിന്റെ നടപടികളിൽനിന്ന്, വ്യവസായി അനിൽ അംബാനിക്കുള്ള സംരക്ഷണം ഈ മാസം 17 വരെ ബോംബെ ഹൈക്കോടതി നീട്ടി. 2006-2007, 2010-2011 കാലയളവിൽ രണ്ട് സ്വിസ് ബാങ്ക് അക്കൗണ്ടുകളിലായി 814 കോടി രൂപയിലേറെ നിക്ഷേപിച്ചതിൽ നികുതി വെട്ടിപ്പു ചൂണ്ടിക്കാട്ടി കഴിഞ്ഞ വർഷമാണ് ആദായനികുതി വകുപ്പ് അനിൽ അംബാനിക്ക് നോട്ടിസ് അയച്ചത്. നികുതിയായി 420 കോടി രൂപയും പലിശയുമാണു പിഴയായി അടയ്ക്കേണ്ടി വരിക.

English Summary: Anil Ambani gets interim relief from Bombay high court in tax evasion case