ന്യൂഡൽഹി ∙ മുസ്‌ലിം സമുദായത്തെ ലക്ഷ്യമിട്ടുള്ള സമ്പർക്ക പരിപാടികൾ ഇന്ന് ഹരിയാനയിലെ പാനിപ്പത്തിൽ ആരംഭിക്കുന്ന ആർഎസ്എസ് അഖില ഭാരതീയ പ്രതിനിധി സഭയിൽ ചർച്ചചെയ്യും. 14 വരെയുള്ള പ്രതിനിധി സഭയിൽ 34 പോഷക സംഘടനകളിൽ നിന്ന് 1400 പ്രതിനിധികൾ പങ്കെടുക്കും.

ആർഎസ്എസ് അധ്യക്ഷൻ മോഹൻ ഭാഗവത് അടക്കമുള്ള നേതാക്കളും ബിജെപി ദേശീയ അധ്യക്ഷൻ ജെ.പി.നഡ്ഡ, സംഘടനാ ജനറൽ സെക്രട്ടറി ബി.എൽ.സന്തോഷ് എന്നിവരും പങ്കെടുക്കും. എല്ലാ വർഷവും മാർച്ചിൽ നടക്കുന്ന പ്രതിനിധി സഭയാണ് ആർഎസ്എസിന്റെ പ്രവർത്തന പദ്ധതികളിൽ തീരുമാനമെടുക്കുന്നത്. ഇന്നു രാവിലെ യോഗത്തിന്റെ അന്തിമ അജൻഡ തീരുമാനിക്കാൻ ദേശീയ എക്സിക്യൂട്ടീവും ചേരും.

രാജ്യത്തെല്ലായിടത്തും മുസ്‌ലിം സംഘടനകൾക്ക് ആർ എസ്എസിനെക്കുറിച്ചുള്ള അഭിപ്രായമറിയാനും ഒരുമിച്ചുനീങ്ങാവുന്ന വിഷയങ്ങൾ കണ്ടെത്താനും നീക്കമുണ്ടാകും. ജനസംഖ്യാ നിയന്ത്രണ നിയമം സംബന്ധിച്ചും ചർച്ചകളുണ്ടായേക്കും. ജനസംഖ്യാ വർധന ഒരേസമയം ഗുണവും ഭാരവുമാണെന്ന് വിജയദശമി പ്രഭാഷണത്തിൽ മോഹൻ ഭാഗവത് ചൂണ്ടിക്കാട്ടിയിരുന്നു. ജനസംഖ്യയിലെ അസന്തുലിതാവസ്ഥ രാജ്യപുരോഗതിക്കു വിഘാതമാവുമെന്നാണ് സംഘടനയുടെ കാഴ്ചപ്പാട്.

തിരഞ്ഞെടുപ്പു നടക്കാനിരിക്കുന്ന മധ്യപ്രദേശ്, ഛത്തീസ്ഗഡ് എന്നീ സംസ്ഥാനങ്ങളിൽ ആർഎസ്എസ് പ്രചാരകരിൽ മാറ്റമുണ്ടായേക്കും. 2024ലെ ലോക്സഭാ തിരഞ്ഞെടുപ്പ് അടക്കം രാഷ്ട്രീയ വിഷയങ്ങളും ചർച്ചയ്ക്കു വരും.

തൊഴിലില്ലായ്മ, വിദേശനിക്ഷേപം തുടങ്ങിയ വിഷയങ്ങളിൽ ബിഎംഎസും സ്വദേശി ജാഗരൺ മഞ്ചും ഉന്നയിച്ച വിമർശനങ്ങളും ചർച്ച ചെയ്യുമെന്നറിയുന്നു.

English Summary : RSS attempt to get closer with Muslim community