മൃഗങ്ങളിൽ മരുന്ന് പരീക്ഷിക്കുന്നതിന് നിയന്ത്രണം

ന്യൂഡൽഹി ∙ നേരിട്ടു മൃഗങ്ങളിൽ പരീക്ഷിക്കുന്നതിനു മുൻപ് 4 നിർബന്ധിത ഘട്ടങ്ങൾ ഉൾപ്പെടുത്തി, മരുന്നു പരീക്ഷണത്തിന്റെ നടപടിക്രമത്തിൽ കേന്ദ്ര ആരോഗ്യമന്ത്രാലയം മാറ്റം വരുത്തി. ഇതിനായി 2019 ലെ ക്ലിനിക്കൽ ട്രയൽ ചട്ടം ഭേദഗതി ചെയ്തു.

മൃഗങ്ങളിൽ മരുന്നു നൽകുന്നതിനു മുൻപ് താഴെപ്പറയുന്നവ ഉറപ്പാക്കണമെന്നാണു നിർദേശം: 1. രോഗം ബാധിച്ചതും അല്ലാത്തതുമായ ജീവനുള്ള കോശങ്ങളുടെ പ്രത്യേക കൾചർ ബയോടെക്നോളജി വഴി സൃഷ്ടിച്ചെടുത്ത് അതിൽ നടത്തുന്ന പരീക്ഷണം (സെൽ ബേസ്ഡ് അസെ) 2. ശരീരത്തിലെ പ്രത്യേക അവയവ വ്യവസ്ഥ ബയോടെക്നോളജി ഉപയോഗിച്ചു ലാബിൽ രൂപപ്പെടുത്തിയുള്ള പരീക്ഷണം 3. കംപ്യൂട്ടർ മോഡലിങ് വഴി മരുന്നിന്റെ സ്വഭാവവിശേഷങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കുന്ന രീതി 4. മനുഷ്യ ശരീരശാസ്ത്രം മനസ്സിലാക്കാൻ കഴിയുന്ന മറ്റു പരീക്ഷണങ്ങൾ.

ക്ലിനിക്കൽ പരീക്ഷണം കഴിഞ്ഞാൽ പ്രായമായവർ, കുഞ്ഞുങ്ങൾ, ഗർഭിണികൾ എന്നിവരിൽ മരുന്നു പരീക്ഷിക്കേണ്ടതുണ്ടെന്ന് 2019 ലെ ചട്ടം വ്യക്തമാക്കുന്നു.

