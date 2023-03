രാഹുൽ ഗാന്ധി ഇന്ത്യയെ അപമാനിച്ചെന്ന് ഭരണപക്ഷം; ഇരു സഭകളിലും ബഹളം

ന്യൂഡൽഹി ∙ കോൺഗ്രസ് നേതാവ് രാഹുൽ ഗാന്ധി വിദേശത്ത് ഇന്ത്യയെ അപമാനിച്ചുവെന്നും മാപ്പുപറയണമെന്നും ആവശ്യപ്പെട്ട് ഭരണപക്ഷവും അദാനി–ഹിൻഡൻബർഗ് വിഷയത്തിൽ ജെപിസി അന്വേഷണം ആവശ്യപ്പെട്ട് പ്രതിപക്ഷവും ഏറ്റുമുട്ടിയതോടെ ബജറ്റ് സമ്മേളനത്തിന്റെ രണ്ടാംഘട്ടത്തിൽ ആദ്യ ദിവസം ബഹളത്തിൽ കലാശിച്ചു. ഇരുസഭകളിലും മന്ത്രിമാർ രാഹുൽ മാപ്പു പറയണമെന്ന് ആവശ്യപ്പെട്ടു. പ്രതിഷേധവുമായി ഇറങ്ങിയ കോൺഗ്രസ് എംപിമാർക്കൊപ്പം മറ്റു പ്രതിപക്ഷാംഗങ്ങളും ചേർന്നതോടെ ഇരുസഭകളും ഓരോ തവണ നിർത്തിവച്ച ശേഷമാണ് പിരിഞ്ഞത്.

ലോക്സഭയിൽ പ്രതിരോധമന്ത്രി രാജ്നാഥ് സിങും രാജ്യസഭയിൽ വാണിജ്യമന്ത്രി പീയൂഷ് ഗോയലും രാഹുൽ വിദേശമണ്ണിൽ ഇന്ത്യയെ അപമാനിച്ചുവെന്ന് ആരോപിച്ചു. ലോക്സഭയിൽ അന്തരിച്ച അംഗങ്ങൾക്ക് ആദരാഞ്ജലി അർപ്പിച്ചയുടൻ രാഹുൽ മാപ്പു പറയണമെന്ന് മന്ത്രിമാരടക്കമുള്ള ബിജെപി അംഗങ്ങൾ മുദ്രാവാക്യം വിളിച്ചു. തുടർന്ന് നടുത്തളത്തിലേക്ക് ഇറങ്ങിയ യുപിഎ അംഗങ്ങൾ അദാനി വിഷയത്തിൽ മോദി സർക്കാരിനെതിരെ മുദ്രാവാക്യം വിളിച്ചതോടെ മറ്റു പ്രതിപക്ഷ കക്ഷികളും എത്തി.

ബഹളം തുടർന്നപ്പോൾ സ്പീക്കർ ഉച്ചയ്ക്കു 2 വരെ സഭ നിർത്തി. 2നു ചേർന്നപ്പോൾ അദാനി വിഷയത്തിൽ പ്രസ്താവന നടത്താൻ കോൺഗ്രസ് സഭാനേതാവിനെ അനുവദിക്കണമെന്നാവശ്യപ്പെട്ട് കോൺഗ്രസ്–ഡിഎംകെ അംഗങ്ങൾ നടുത്തളത്തിലേക്കിറങ്ങി. അതോടെ ബിജെപി അംഗങ്ങൾ രാഹുൽ ഗാന്ധിക്കെതിരെ മുദ്രാവാക്യം വിളിച്ചു. ധനസഹമന്ത്രി പങ്കജ് ചൗധരി ഉപധനാഭ്യർഥനകളും ജമ്മു കശ്മീർ ബജറ്റും അവതരിപ്പിച്ച ശേഷം, ചെയറിലുണ്ടായിരുന്ന രാജേന്ദ്ര അഗർവാൾ ഇന്നത്തേക്കു സഭ പിരിയുന്നതായി പ്രഖ്യാപിച്ചു.

രാജ്യത്ത് ക്രിസ്ത്യൻ സമുദായത്തിനെതിരെ നടക്കുന്ന അതിക്രമങ്ങളെക്കുറിച്ച് ഡീൻ കുര്യാക്കോസും ഉന്നത വിദ്യാഭ്യാസ സ്ഥാപനങ്ങളിലെ ജാതീയ–വംശീയ അതിക്രമങ്ങളെക്കുറിച്ച് ടി.എൻ.പ്രതാപനും അടിയന്തര പ്രമേയ നോട്ടിസ് നൽകിയിരുന്നു.

രാജ്യസഭ തുടങ്ങിയ ഉടൻ കേന്ദ്രമന്ത്രി പീയൂഷ് ഗോയൽ രാഹുൽ മാപ്പു പറയണമെന്ന് ആവശ്യപ്പെട്ടു. രാഹുൽ ലോക്സഭാംഗമാണെന്നും മറ്റൊരു സഭയിലുള്ളയാളെക്കുറിച്ച് സംസാരിക്കുന്നത് ചട്ടങ്ങൾക്കു വിരുദ്ധമാണെന്നും പ്രതിപക്ഷ നേതാവ് മല്ലികാർജുൻ ഖർഗെ ചൂണ്ടിക്കാട്ടി. അദാനി വിഷയത്തിൽ സംയുക്ത സഭാ സമിതിയുടെ (ജെപിസി) അന്വേഷണം ആവശ്യപ്പെട്ട് മറ്റ് പ്രതിപക്ഷ കക്ഷികളും ബഹളം തുടങ്ങിയതോടെ 2 മണി വരെ സഭ തടസ്സപ്പെട്ടു. വീണ്ടും ചേർന്നപ്പോഴും രാഹുൽ മാപ്പു പറയണമെന്ന ആവശ്യം ഗോയൽ വീണ്ടും ഉന്നയിച്ചു. സഭ പ്രക്ഷുബ്ധമായതോടെ പിരിഞ്ഞു.

രാഹുലിനെ ആക്രമിച്ച് അദാനിയെ രക്ഷിക്കാൻ ശ്രമം: വേണുഗോപാൽ

രാഹുൽ ഗാന്ധി വിഷയം ഉയർത്തിക്കാട്ടി അദാനി വിഷയത്തിൽ നിന്ന് ഒളിച്ചോടാനും ജനശ്രദ്ധ തിരിക്കാനുമാണു കേന്ദ്ര സർക്കാർ ശ്രമിക്കുന്നതെന്ന് എഐസിസി ജനറൽ സെക്രട്ടറി കെ.സി.വേണുഗോപാൽ എംപി ആരോപിച്ചു. ഇന്ത്യയിൽ നടക്കുന്ന അതിക്രമങ്ങളും ജനാധിപത്യം നേരിടുന്ന വെല്ലുവിളികളുമാണ് രാഹുൽ ചൂണ്ടിക്കാട്ടിയത്. അദാനി വിഷയത്തിൽ ശക്തമായ പ്രതിഷേധവുമായി മുന്നോട്ട് പോകുമെന്നും വേണുഗോപാൽ പറഞ്ഞു.

