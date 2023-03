മറ്റു പ്രതിപക്ഷ കക്ഷികൾക്ക് നന്ദിപറഞ്ഞ് രാഹുൽ

ന്യൂഡൽഹി ∙ തനിക്കെതിരായ നടപടി പ്രതിപക്ഷ കൂട്ടായ്മയ്ക്കു ഗുണം ചെയ്യുമെന്നു രാഹുൽ ഗാന്ധി വ്യക്തമാക്കി. പിന്തുണച്ച നേതാക്കൾക്കു നന്ദി പറഞ്ഞ അദ്ദേഹം, കോൺഗ്രസും മറ്റു പ്രതിപക്ഷ കക്ഷികളും ഒന്നിച്ചുപ്രവർത്തിക്കുമെന്നും കൂട്ടിച്ചേർത്തു.

രാഹുലിനെതിരായ നടപടിക്കെതിരെ പാർലമെന്റിനകത്തും പുറത്തും പ്രതിഷേധിക്കുമെന്നു സിപിഎം സംസ്ഥാന സെക്രട്ടറി എം.വി.ഗോവിന്ദൻ പറഞ്ഞു. വയനാട്ടിൽ ഉപതിരഞ്ഞെടുപ്പ് നടന്നാൽ നേരിടാൻ സിപിഎം തയാറാണ്. എന്നാൽ, ഉപതിരഞ്ഞെടുപ്പിലേക്കു പോകില്ലെന്നാണു കരുതുന്നതെന്നും വ്യക്തമാക്കി.

കഴിഞ്ഞദിവസങ്ങളിൽ മൗനം പാലിച്ച ബിഎസ്പി നേതാവ് മായാവതിയും രാഹുലിനെതിരായ നടപടിയെ അപലപിച്ചു രംഗത്തുവന്നു. എന്നാൽ, കോൺഗ്രസിനെക്കൂടി പരോക്ഷമായി വിമർശിച്ചായിരുന്നു പ്രതികരണം. ‘‘അടിയന്തരാവസ്ഥയിൽ നടന്ന സംഭവങ്ങളും ഇപ്പോൾ രാഹുലിനെതിരെയുള്ള നടപടികളും ന്യായീകരിക്കത്തക്കതാണോ എന്നു കോൺഗ്രസ് ചിന്തിക്കണം’’ – മായാവതി പറഞ്ഞു. ബിജെപിക്കെതിരെ പോരാടാൻ പ്രാദേശിക കക്ഷികളെ പിന്തുണയ്ക്കേണ്ടതു കോൺഗ്രസിന്റെ കടമയാണെന്നു സമാജ്‍വാദി പാർട്ടി നേതാവ് അഖിലേഷ് യാദവ് ചൂണ്ടിക്കാട്ടി.

