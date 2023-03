സവർക്കർ ദൈവതുല്യൻ: രാഹുലിനെതിരെ ഉദ്ധവ്; പ്രതിപക്ഷ യോഗത്തിൽ നിന്ന് ശിവസേന ഉദ്ധവ് പക്ഷം വിട്ടുനിന്നു

ന്യൂഡൽഹി/മുംബൈ ∙ സവർക്കറെ രാഹുൽ ഗാന്ധി നിരന്തരം അപമാനിക്കുന്നതിൽ എതിർപ്പുമായി ശിവസേന ഉദ്ധവ് താക്കറെ വിഭാഗം രംഗത്തെത്തി. കോൺഗ്രസ് പ്രസിഡന്റ് മല്ലികാർജുൻ ഖർഗെ ഇന്നലെ രാത്രി വിളിച്ച പ്രതിപക്ഷ കക്ഷികളുടെ യോഗത്തിൽ നിന്ന് സേന വിട്ടുനിൽക്കുകയും ചെയ്തു. സവർക്കർ തങ്ങൾക്കു ദൈവതുല്യനാണെന്നും അദ്ദേഹത്തെ അപമാനിക്കുന്നത് അംഗീകരിക്കില്ലെന്നും ഉദ്ധവ് പറഞ്ഞു. മാപ്പു പറയാൻ താൻ സവർക്കറല്ലെന്നും ഗാന്ധിയാണെന്നും കഴിഞ്ഞ ദിവസം രാഹുൽ പറഞ്ഞിരുന്നു.

ജനാധിപത്യം സംരക്ഷിക്കാനാണ് കോൺഗ്രസിനും എൻസിപിക്കും ഒപ്പം ചേർന്ന് മഹാ വികാസ് അഘാഡി എന്ന രാഷ്ട്രീയ കൂട്ടുകെട്ട് രൂപീകരിച്ചതെന്ന് ഉദ്ധവ് പറഞ്ഞു. ഐക്യവും പോരാട്ടത്തിനുള്ള അവസരവും നഷ്ടപ്പെടുത്തിയാൽ ഇന്ത്യയിലെ അവസാനത്തെ തിരഞ്ഞെടുപ്പായിരിക്കും 2024ൽ നടക്കുകയെന്നും രാഹുലിനെ ഓർമിപ്പിച്ചു. സവർക്കറെ അപകീർത്തിപ്പെടുത്തുന്ന രാഹുലിന്റെ പോരാട്ടം വിജയിക്കില്ലെന്ന് ശിവസേന മുഖപത്രമായ സാമ്നയും ചൂണ്ടിക്കാട്ടി.

English Summary: Uddhav Thackeray's Warning To Rahul Gandhi Over "Not Savarkar" Remark