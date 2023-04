വിദേശജോലി: നിർബന്ധിത റജിസ്ട്രേഷൻ വന്നേക്കും

ന്യൂഡൽഹി ∙ വിദേശരാജ്യങ്ങളിൽ ജോലിക്കു പോകുന്നവർക്കു നിർബന്ധിത ഓൺലൈൻ റജിസ്ട്രേഷൻ ഏർപ്പെടുത്തുന്നത് കേന്ദ്രസർക്കാർ പരിഗണിക്കുന്നു. വിദേശകാര്യ മന്ത്രാലയത്തിന്റെ പാർലമെന്ററി സ്ഥിരസമിതി ലോക്സഭയിൽ വച്ച റിപ്പോർട്ടിലാണ് ഇക്കാര്യം സൂചിപ്പിച്ചത്.

കോവിഡ് കാലത്തു ഗൾഫിൽനിന്നു മടങ്ങിയെത്തിയവരുടെ പുനരധിവാസത്തിനായി വൈകാതെ പദ്ധതി നടപ്പാക്കണമെന്നും സമിതി നിർദേശിച്ചു. ഇന്ത്യൻ എംബസികളും കോൺസുലേറ്റുകളും വിദേശത്തെ ഇന്ത്യൻ വിദ്യാർഥികളുടെ കാര്യങ്ങൾ ശ്രദ്ധിക്കണം. കോവിഡ് കാലത്തു ചൈനയിൽനിന്നു മടങ്ങിയെത്തിയ വിദ്യാർഥികൾക്കു തിരിച്ചുപോകാൻ സൗകര്യമൊരുക്കണമെന്നും നിർദേശമുണ്ട്.

English Summary : Government of India considering mandatory registration for foreign jobs