അഹങ്കാരം വെടിയണമെന്ന് തേജസ്വി; ആടി നിൽക്കരുതെന്ന് ഒബ്രയൻ

ന്യൂഡൽഹി ∙ ലോക്സഭാ തിരഞ്ഞെടുപ്പിൽ ബിജെപിക്കെതിരെ പ്രതിപക്ഷ കക്ഷികൾ അഹങ്കാരം മാറ്റിവച്ച് ഒന്നിക്കണമെന്ന് ഡിഎംകെ വിളിച്ചുചേർത്ത ഓൺലൈൻ യോഗത്തിൽ ബിഹാർ ഉപമുഖ്യമന്ത്രിയും ആർജെഡി നേതാവുമായ തേജസ്വി യാദവിന്റെ ആഹ്വാനം. ബിജെപിക്കെതിരെ പോരാട്ടത്തിനു തയാറാകാത്ത പാർട്ടികൾ ഇപ്പോഴുമുണ്ടെന്നു തൃണമൂൽ കോൺഗ്രസിലെ ഡെറക് ഒബ്രയൻ പറഞ്ഞു. രണ്ടിടത്തുമല്ലെന്ന നിലയിൽ നിൽക്കാനാകില്ലെന്നും അദ്ദേഹം ഓർമിപ്പിച്ചു.

ബിജെപിക്കെതിരായ പോരാട്ടത്തിൽ അണിചേരാൻ ആന്ധ്ര മുഖ്യമന്ത്രി വൈ.എസ്.ജഗമോഹൻ റെഡ്ഡി, ഒഡീഷ മുഖ്യമന്ത്രി നവീൻ പട്നായിക് എന്നിവരെ തൃണമൂൽ സ്വാഗതം ചെയ്തു. വ്യത്യാസങ്ങൾ മാറ്റിവച്ച് ഒന്നിച്ചുനിന്നാലേ ഇന്ത്യയ്ക്കു ഭാവിയുള്ളൂവെന്നു നാഷനൽ കോൺഫറൻസിലെ ഫാറൂഖ് അബ്ദുല്ല പറഞ്ഞു. തമിഴ്നാട് മുഖ്യമന്ത്രി എം.കെ.സ്റ്റാലിൻ അധ്യക്ഷത വഹിച്ച യോഗത്തിൽ 15 പാർട്ടികളിൽനിന്നുള്ള നേതാക്കൾ പങ്കെടുത്തു. രാജസ്ഥാൻ മുഖ്യമന്ത്രി അശോക് ഗെലോട്ട്, ജാർഖണ്ഡ് മുഖ്യമന്ത്രി ഹേമന്ത് സോറൻ എന്നിവരും യോഗത്തിൽ സംസാരിച്ചു. സമാജ്‍വാദി പാർട്ടി നേതാവ് അഖിലേഷ് യാദവ്, സിപിഎം ജനറൽ സെക്രട്ടറി സീതാറാം യച്ചൂരി, സിപിഐ‌ ജനറൽ സെക്രട്ടറി ഡി.രാജ, ബിനോയ് വിശ്വം, ആം ആദ്മി പാർട്ടിയിലെ സഞ്ജയ് സിങ്, എൻസിപിയിലെ ഛഗൻ ഭുജ്ബാൽ, മുസ്‍ലിം ലീഗിലെ ഇ.ടി.മുഹമ്മദ് ബഷീർ, ബിആർഎസിലെ കെ.കേശവ റാവു, ഫോർവേഡ് ബ്ലോക്കിലെ ജി.ദേവരാജൻ, എംഡിഎംകെ നേതാവ് വൈകോ തുടങ്ങിയവരും വെബിനാറിൽ പങ്കെടുത്തു. പ്രതിപക്ഷ നേതാക്കളെ ഒന്നിപ്പിക്കാൻ ഡിഎംകെ നടത്തുന്ന തുടർച്ചയായ നീക്കങ്ങളുടെ ഭാഗമാണിത്. അടുത്തിടെ സ്റ്റാലിന്റെ പിറന്നാളാഘോഷത്തിലും പ്രതിപക്ഷ നേതാക്കൾ ഒന്നിച്ചെത്തിയിരുന്നു.

ജാതിസെൻസസ് വേണം: നേതാക്കൾ

ജാതി സെൻസസ് അടിയന്തരമാണെന്ന ആവശ്യവും പ്രതിപക്ഷ കൂട്ടായ്മയിൽ പങ്കെടുത്ത പല നേതാക്കളും പങ്കുവച്ചു. ബിഹാർ സർക്കാർ ഇതു പ്രഖ്യാപിച്ചെന്നു തേജസ്വി പറഞ്ഞു. ഛത്തീസ്ഗഡിലും ജാർഖണ്ഡിലും ഒബിസി വിഭാഗങ്ങൾക്കു കൂടുതൽ സംവരണം അനുവദിക്കുന്നതു ഗവർണർമാർ തടഞ്ഞത് ആർക്കു വേണ്ടിയാണെന്ന് എല്ലാവർക്കും അറിയാമെന്നും തേജസ്വി പറഞ്ഞു. ജാതി സെൻസസ് ഇല്ലെങ്കിൽ സെൻസസ് നടപടികൾ ബഹിഷ്കരിക്കണമെന്ന് ആർജെഡിയിലെ മനോജ് ഝാ പറഞ്ഞു. ആർഎസ്എസിന്റെ താൽപര്യക്കുറവു കൊണ്ടാണ് ജാതി സെൻസസ് നടക്കാത്തതെന്ന് ആം ആദ്മി പാർട്ടി ചൂണ്ടിക്കാട്ടി.

