കർണാടക: പ്രചാരണം നയിക്കാൻ മോദി; 20 പ്രചാരണ റാലികളിൽ കൂടി പങ്കെടുക്കും

ബെംഗളൂരു∙ കർണാടക നിയമസഭാ തിരഞ്ഞെടുപ്പിൽ 20 പ്രചാരണ റാലികളിൽ കൂടി പ്രധാനമന്ത്രി നരേന്ദ്രമോദി പങ്കെടുക്കും. ഇതുവരെ സന്ദർശനം നടത്താത്ത മേഖലകളിൽ പ്രതിദിനം 3–4 റാലികളിൽ പങ്കെടുക്കാനാണ് പദ്ധതി. ഇക്കൊല്ലം ഇതുവരെ 7 തവണ മോദി സ്ഥാനത്തെത്തിയിരുന്നു.

കോൺഗ്രസിന് അനുകൂലമായ വിധിയെഴുത്ത് ഉണ്ടാകുമെന്ന് അഭിപ്രായ സർവേകൾ പ്രവചിക്കുന്ന സാഹചര്യത്തിലാണ്, മോദി ഉൾപ്പെടെയുള്ള കേന്ദ്ര നേതാക്കൾ പ്രചാരണത്തിന്റെ ചുക്കാൻ ഏറ്റെടുക്കുന്നത്. തിരഞ്ഞെടുപ്പു പ്രഖ്യാപനത്തിനു മുൻപു തന്നെ എല്ലാ മണ്ഡലങ്ങളിലും പാർട്ടി വിജയസങ്കൽപ പ്രചാരണ യാത്ര സംഘടിപ്പിച്ചിരുന്നു. കേന്ദ്ര ആഭ്യന്തര മന്ത്രി അമിത്ഷാ ഈ വർഷം 6 തവണയും ബിജെപി ദേശീയ അധ്യക്ഷൻ ജെ.പി നഡ്ഡ 7 തവണയും സന്ദർശനം നടത്തിയിരുന്നു. യുപി മുഖ്യമന്ത്രി യോഗി ആദിത്യനാഥും ഉടൻ എത്തിയേക്കും. amit



മകനു വേണ്ടി പ്രചാരണം തുടങ്ങി യെഡിയൂരപ്പ



ബെംഗളൂരു∙ ബിജെപി സ്ഥാനാർഥി പട്ടിക പുറത്തിറങ്ങും മുൻപേ മകൻ വിജയേന്ദ്രയ്ക്കായി ശിക്കാരിപുര മണ്ഡലത്തിൽ പ്രചാരണം ആരംഭിച്ച് മുൻ മുഖ്യമന്ത്രി യെഡിയൂരപ്പ. 8 തവണ ഈ മണ്ഡലത്തിൽനിന്നാണ് യെഡിയൂരപ്പ നിയമസഭയിൽ എത്തിയത്. തന്റെ പിൻഗാമിയായി മകൻ മത്സരിക്കുമെന്ന് അദ്ദേഹം നേരത്തേ പ്രഖ്യാപിച്ചിരുന്നു. മൂത്ത മകനും എംപിയുമായ രാഘവേന്ദ്രയും ഒപ്പമുണ്ടായിരുന്നു.



ദൾ സഖ്യത്തിൽ മത്സരിക്കാൻ ഒവൈസി



നിയമസഭാ തിരഞ്ഞെടുപ്പിൽ അസദുദ്ദീൻ ഉവൈസിയുടെ ഓൾ ഇന്ത്യ മജ്‍ലിസെ ഇത്തിഹാദുൽ മുസ്‍ലിമീൻ (എഐഎംഐഎം) 25 സീറ്റിൽ മത്സരിക്കും. ജനതാദളുമായി സഖ്യമുണ്ടാക്കാൻ തയാറാണെന്നും അധ്യക്ഷൻ ദേവെഗൗഡയുമായി ചർച്ച നടത്തി വരികയാണെന്നും പാർട്ടി അറിയിച്ചു. 2018ലെ നിയമസഭാ തിരഞ്ഞെടുപ്പിൽ ദളിനു പിന്തുണ പ്രഖ്യാപിച്ച് സ്ഥാനാർഥികളെ നിർത്തിയിരുന്നില്ല.

