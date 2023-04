കസ്തൂരിരംഗൻ: കേരളത്തിനായി അന്തിമവിജ്ഞാപനം പരിഗണനയിൽ

ന്യൂഡൽഹി ∙ കസ്തൂരിരംഗൻ റിപ്പോർട്ടിന്മേൽ കേരളത്തിനായി പ്രത്യേക അന്തിമവിജ്ഞാപനമിറക്കുന്ന കാര്യം പരിഗണിക്കാമെന്ന് പരിസ്ഥിതി മന്ത്രി ഭൂപേന്ദർ യാദവ് ഡീൻ കുര്യാക്കോസ് എംപിയോട് പറഞ്ഞു. ജനവാസകേന്ദ്രങ്ങളെയും കൃഷിസ്ഥലങ്ങളെയും തോട്ടങ്ങളെയും ഒഴിവാക്കിക്കൊണ്ടായിരിക്കും ഇത്.

പാർലമെന്റിന്റെ അടുത്ത സമ്മേളനത്തിൽ സർക്കാർ നിയോഗിച്ച പ്രത്യേക സമിതിയുടെ സാന്നിധ്യത്തിൽ എംപിമാരുടെ യോഗം വിളിക്കാമെന്നും മന്ത്രി ഉറപ്പു നൽകിയെന്ന് ഡീൻ അറിയിച്ചു.

അന്തിമവിജ്ഞാപനം ഇറക്കുന്നത് അനിശ്ചിതമായി നീളുന്നതിനാൽ പ്രത്യേക സമിതിയെ നിയോഗിച്ച് അതു പുറപ്പെടുവിക്കാനുള്ള ശ്രമങ്ങൾ കേന്ദ്രസർക്കാർ നടത്തുന്നുണ്ട്.

