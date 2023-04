കോവിഡ്: ആറ് മാസത്തിനിടയിലെ ഏറ്റവും ഉയർന്ന വർധന

ന്യൂഡൽഹി ∙ കഴിഞ്ഞ സെപ്റ്റംബറിനു ശേഷമുള്ള ഏറ്റവും ഉയർന്ന പ്രതിദിന വർധനയുമായി ഇന്ത്യയിൽ കോവിഡ‍് കേസുകൾ വീണ്ടും ഉയരുന്നു. രാജ്യത്താകെ ഇന്നലെ 4435 പുതിയ കേസുകളാണ് റിപ്പോർട്ട് ചെയ്തത്. ഏറ്റവുമധികം രോഗികൾ കേരളത്തിലാണ്. 15 മരണങ്ങൾ കൂടി റിപ്പോർട്ട് ചെയ്തതോടെ ഇന്ത്യയിൽ ഇതുവരെ കോവിഡ് ബാധിച്ച് മരിച്ചവരുടെ എണ്ണം 5,30,916 ആയി ഉയർന്നു. 4 മരണങ്ങളും മഹാരാഷ്ട്രയിൽ നിന്നാണ്. ഛത്തീസ്ഗഡ്, ഡൽഹി, ഹരിയാന, കർണാടക, പുതുച്ചേരി, രാജസ്ഥാൻ എന്നീ സംസ്ഥാനങ്ങൾ ഓരോ മരണം റിപ്പോർട്ട് ചെയ്തു. 3.38 ആണ് പ്രതിദിന പോസിറ്റിവിറ്റി നിരക്ക്.

കോവിഡ് വർധിക്കുന്ന കാര്യത്തിൽ സുപ്രീം കോടതി കേസുകൾ വിഡിയോ കോൺഫറൻസിങ് വഴി കേൾക്കാൻ തയാറാണെന്നു ചീഫ് ജസ്റ്റിസ് ഡി.വൈ.ചന്ദ്രചൂഡ് പറഞ്ഞു.

കേരളത്തിൽ 596 പേർക്കു കൂടി കോവിഡ്

തിരുവനന്തപുരം ∙ കേരളത്തിൽ പുതുതായി 596 പേർ കൂടി കോവിഡ് പോസിറ്റീവായി. മുൻപു മരിച്ച 4 പേർക്കു കോവിഡ് ബാധിച്ചിരുന്നെന്നു സ്ഥിരീകരിച്ചു. 6825 ആക്ടീവ് കേസുകളുണ്ട്. ഇന്നലെ 425 പേർ കോവിഡ് മുക്തരായി. രണ്ടാം സ്ഥാനത്തുള്ള ഡൽഹിയിൽ 304 കേസുകൾ റിപ്പോർട്ട് ചെയ്തു.

