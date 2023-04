‘സാധാരണക്കാർക്കില്ലാത്ത പരിരക്ഷ രാഷ്ട്രീക്കാർക്ക് നൽകില്ല’: കേന്ദ്ര ഏജൻസികൾക്കെതിരായ പ്രതിപക്ഷ ഹർജി സ്വീകരിച്ചില്ല

ന്യൂഡൽഹി ∙ പ്രതിപക്ഷശബ്ദം അടിച്ചമർത്താൻ സിബിഐയെയും എൻഫോഴ്സ്മെന്റ് ഡയറക്ട്രേറ്റിനെയും (ഇഡി) കേന്ദ്ര സർക്കാർ ദുരുപയോഗം ചെയ്യുന്നുവെന്നാരോപിച്ച് 14 പ്രതിപക്ഷ പാർട്ടികൾ നൽകിയ ഹർജി പരിഗണിക്കാൻ സുപ്രീം കോടതി വിസമ്മതിച്ചു. നിയമനടപടികളുടെ കാര്യത്തിൽ, സാധാരക്കാർക്കില്ലാത്ത പരിരക്ഷ രാഷ്ട്രീയക്കാർക്കു നൽകാനാകില്ലെന്നും കോടതി വ്യക്തമാക്കി.

കേന്ദ്ര അന്വേഷണ ഏജൻസികൾ കൈകാര്യം ചെയ്യുന്ന കേസുകളിലെ അറസ്റ്റ്, റിമാൻഡ്, ജാമ്യം എന്നിവുടെ കാര്യത്തിൽ മാർഗരേഖ വേണമെന്നായിരുന്നു ഹർജിയിലെ ആവശ്യം. എന്നാൽ, വസ്തുതകളുടെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ അല്ലാതെ പൊതുമാർഗരേഖ നൽകാനാകില്ലെന്നും അത് അപകടകരമാണെന്നും ചീഫ് ജസ്റ്റിസ് ഡി.വൈ.ചന്ദ്രചൂഡ് അധ്യക്ഷനായ ബെഞ്ച് വ്യക്തമാക്കി. പിന്നാലെ, പ്രതിപക്ഷ ഹർജി പിൻവലിച്ചു.

ഏജൻസികളെ ദുരുപയോഗം ചെയ്യുന്നുവെന്ന് സ്ഥാപിക്കാൻ ഹർജിയിൽ സൂചിപ്പിച്ചിരുന്ന ചില കണക്കുകൾ അവർക്കു വേണ്ടി ഹാജരായ അഭിഷേക് മനു സിങ്‌വി ആവർത്തിച്ചെങ്കിലും കോടതി വഴങ്ങിയില്ല. ഈ കണക്കുകളുടെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ അന്വേഷണനടപടിയിൽ നിന്നു പ്രത്യേക പരിരക്ഷ വേണമെന്നാണോ ആവശ്യമെന്നു കോടതി ചോദിച്ചു. രാജ്യത്തെ സാധാരണക്കാരെപോലെ രാഷ്ട്രീയക്കാരും നിയമത്തിനു വിധേയരാണെന്നു ചീഫ് ജസ്റ്റിസ് ചന്ദ്രചൂഡ് പറഞ്ഞു. അവ്യക്തമായ മാർഗരേഖ നൽകാൻ കഴിയില്ലെന്നു വ്യക്തമാക്കിയ കോടതി, ഏജൻസികളെ ദുരുപയോഗം ചെയ്യുന്നുവെന്ന് തോന്നുന്ന ഘട്ടത്തിൽ വ്യക്തിപരമായി സുപ്രീം കോടതിയെ സമീപിക്കാമെന്നു വിശദീകരിച്ചു.

കോൺഗ്രസ്, ഡിഎംകെ, തൃണമൂൽ, ആർജെഡി, ബിആർഎസ്, ആംആദ്മി പാർട്ടി, എൻസിപി, ശിവസേന (താക്കറെ പക്ഷം), ജെഎംഎം, ജനതാദൾ (യു), സിപിഎം, സിപിഐ, സമാജ് വാദി പാർട്ടി, നാഷനൽ കോൺഫറൻസ് എന്നീ പാർട്ടികളായിരുന്നു ഹർജി നൽകിയത്.

∙ ‘പൗരന്മാരെപ്പോലെ തന്നെയാണു രാഷ്ട്രീയക്കാരും. കൂടുതൽ ഉൽകൃഷ്ടരാണെന്ന് അവകാശപ്പെടാനാകില്ല. പ്രതിപക്ഷത്തിനുള്ള ഇടം കുറഞ്ഞുവെന്നു പറയുമ്പോൾ പരിഹാരം തേടേണ്ടതു രാഷ്ട്രീയ ഇടത്തിൽ തന്നെയാണ്, കോടതിയിലല്ല’. - ചീഫ് ജസ്റ്റിസ് ഡി.വൈ.ചന്ദ്രചൂഡ്

∙ ‘പ്രതിപക്ഷ നേതാക്കളെല്ലാം കേസുകൾ നേരിട്ടുകൊണ്ടിരുന്നാൽ എവിടെയാണു പിന്നെ ജനാധിപത്യം? കൂട്ടത്തോടെയുള്ള അറസ്റ്റ് ജനാധിപത്യത്തിനു വെല്ലുവിളിയാണ്. ഇത് ഏകാധിപത്യത്തിന്റെ ലക്ഷണമാണ്’. - പ്രതിപക്ഷകക്ഷികളുടെ അഭിഭാഷകനായ അഭിഷേക് മനു സിങ്‍വി

English Summary: Setback For Opposition In Supreme Court Over "Misuse Of Central Agencies"