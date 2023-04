വികസനവേഗത്തിൽ തമിഴ്നാട്: പ്രധാനമന്ത്രി ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തത് 5 പദ്ധതികൾ

ചെന്നൈ ∙ കോയമ്പത്തൂർ–ചെന്നൈ വന്ദേഭാരത് സർവീസ്, ചെന്നൈ വിമാനത്താവളത്തിലെ പുതിയ രാജ്യാന്തര ടെർമിനൽ എന്നിവയുൾപ്പെടെ തമിഴ്നാട്ടിൽ 5 വികസന പദ്ധതികൾ പ്രധാനമന്ത്രി നരേന്ദ്ര മോദി ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു. മുൻ മുഖ്യമന്ത്രി സി.എൻ.അണ്ണാദുരൈയുടെ പേരാണു ടെർമിനലിന്. ഉത്സവാന്തരീക്ഷത്തിലായിരുന്നു ഉദ്ഘാടനം.

മഹാത്മാ ഗാന്ധി തമിഴ്നാട്ടിൽ നടത്തിയ യാത്രകളെ സംബന്ധിച്ചുള്ള പുസ്തകങ്ങൾ നൽകിയാണു മുഖ്യമന്ത്രി എം.കെ.സ്റ്റാലിൻ പ്രധാനമന്ത്രിയെ സ്വീകരിച്ചത്. താംബരം–ചെങ്കോട്ട എക്സ്പ്രസ് ട്രെയിൻ സർവീസ്, മധുരയിലെ എലിവേറ്റഡ് ഇടനാഴി, എൻഎച്ച് 785ൽ നിർമിച്ച 24.4 കിലോമീറ്റർ നാലുവരി പാത എന്നിവയും അദ്ദേഹം നാടിനു സമർപ്പിച്ചു. എൻഎച്ച് 744ൽ റോഡ് നിർമാണ പദ്ധതിക്കു തറക്കല്ലിട്ടു. ശ്രീരാമകൃഷ്ണ മഠത്തിന്റെ 125–ാം വാർഷികാഘോഷത്തിലും മോദി പങ്കെടുത്തു. മഠം തന്റെ ജീവിതത്തിൽ വലിയ പങ്കു വഹിച്ചിട്ടുണ്ടെന്നും വിവേകാനന്ദ ഹൗസ് സന്ദർശിച്ചപ്പോൾ ഊർജവും പ്രചോദനവും ലഭിച്ചതായും അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു.

കടുവ സെൻസസ് റിപ്പോർട്ട് ഇന്ന് പുറത്തിറക്കും

ബെംഗളൂരു ∙ മൈസൂരുവിൽ ഇന്ന് ‘പ്രോജക്ട് ടൈഗർ’ പദ്ധതിയുടെ 50–ാം വാർഷിക ചടങ്ങിൽ പങ്കെടുക്കുന്ന പ്രധാനമന്ത്രി കടുവ സെൻസസ് റിപ്പോർട്ട് പുറത്തിറക്കും. കടുവ, സിംഹം, ചെന്നായ, പുള്ളിപ്പുലി തുടങ്ങി 7 വിഭാഗം മൃഗങ്ങളുടെ സംരക്ഷണത്തിനായുള്ള രാജ്യാന്തര കൂട്ടായ്മയായ ഇന്റർനാഷനൽ ബിഗ് കാറ്റ്സ് അലയൻസിന് (ഐബിസിഎ) അദ്ദേഹം തുടക്കമിടും. കടുവ സംരക്ഷണത്തിൽ സർക്കാരിന്റെ നയം വ്യക്തമാക്കുന്ന ‘അമൃത് കാൽ’ പ്രസിദ്ധീകരണവും പ്രത്യേക നാണയവും പ്രകാശനം ചെയ്യും.

പുലർച്ചെ ബന്ദിപ്പൂർ വന്യജീവി സങ്കേതത്തിൽ സഫാരിനടത്തിയതിനു ശേഷം തമിഴ്നാട്ടിലെ മുതുമലൈ തേപ്പക്കാട് ആനത്താവളം സന്ദർശിക്കും. മികച്ച ഡോക്യുമെന്ററിക്കുള്ള ഓസ്കർ നേടിയ ‘ ദ് എലിഫന്റ് വിസ്പറേഴ്സിലെ’ ആനക്കാരായ ബൊമ്മനും ബെല്ലിയുമായി കൂടിക്കാഴ്ച നടത്തും. വീണ്ടും മൈസൂരുവിലേക്ക് മടങ്ങിയെത്തിയാണ് റിപ്പോർട്ട് പുറത്തിറക്കുക.

