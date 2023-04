സച്ചിൻ നിരാഹാരത്തിന്: രാജസ്ഥാൻ കോൺഗ്രസിൽ വീണ്ടും സംഘർഷം

ന്യൂഡൽഹി ∙ കോൺഗ്രസ് അധികാരത്തുടർച്ചയെന്ന പ്രതീക്ഷ നിലനിർത്തുന്ന രാജസ്ഥാനിൽ പാർട്ടിയിൽ വീണ്ടും സംഘർഷം. നിരാഹാരപ്രഖ്യാപനവുമായി മുൻ സംസ്ഥാന അധ്യക്ഷൻ സച്ചിൻ പൈലറ്റ് രംഗത്തുവന്നു. മുൻ ബിജെപി സ‍‍ർക്കാരിന്റെ അഴിമതിക്കെതിരെ നടപടി ആവശ്യപ്പെട്ടാണു നാളെ സച്ചിൻ പൈലറ്റ് നാളെ ഷഹീദ് സ്മാരകത്തിൽ നിരാഹാരം നടത്തുന്നത്. ബിജെപിക്കെതിരെ എന്നു പറയുമ്പോഴും മുഖ്യമന്ത്രി അശോക് ഗെലോട്ടിനെ ഉന്നമിട്ടുള്ളതാണു നിരാഹാരനീക്കമെന്നതു വ്യക്തം.



വസുന്ധര രാജെയുടെ നേതൃത്വം നൽകിയ ബിജെപി സർക്കാരിന്റെ അഴിമതിക്കെതിരെ ഗെലോട്ട് ചെറുവിരൽ അനക്കിയില്ലെന്നാരോപിച്ച് നേരിട്ടുള്ള ആക്രമണമാണു സച്ചിൻ നടത്തുന്നത്. 45,000 കോടി രൂപയുടെ ഖനി അഴിമതിക്കെതിരെ അന്വേഷണം നടത്തുമെന്നു പ്രഖ്യാപിച്ചായിരുന്നു സംസ്ഥാനത്തു 2018ൽ കോൺഗ്രസ് അധികാരത്തിൽ വന്നതെന്നും സച്ചിൻ ഓർമിപ്പിച്ചു. താനും ഗെലോട്ടും ഒന്നിച്ചാണ് ആരോപണം ഉന്നയിച്ചത്.

വാക്കും പ്രവൃത്തിയും ഒന്നാണെന്നു പ്രവർത്തകരെ ബോധ്യപ്പെടുത്താൻ ഉടനടി അന്വേഷണം പ്രഖ്യാപിക്കണമെന്നാണ് സച്ചിന്റെ ആവശ്യം.

ഹൈക്കമാൻഡ് ഇടപെട്ട് ഇരുനേതാക്കൾക്കുമിടയിൽ വെടിനിർത്തൽ കൊണ്ടുവന്നതാണ്. എന്നാൽ, തിരഞ്ഞെടുപ്പ് അടുത്തതോടെ സച്ചിൻ വിലപേശൽ തന്ത്രം പയറ്റുന്നതായാണ് സൂചന. സച്ചിനു നൽകിയ ഉറപ്പുകൾ ഹൈക്കമാൻഡ് പാലിച്ചില്ലെന്ന ആരോപണം അദ്ദേഹത്തിന്റെ അനുയായികൾക്കുണ്ട്. മുഖ്യമന്ത്രി പദത്തിലാണു സച്ചിന്റെ നോട്ടം. ഇതുപക്ഷേ ഗെലോട്ട് പക്ഷം അനുവദിക്കില്ല. നിയമസഭാ തിരഞ്ഞെടുപ്പിനു 6–7 മാസം മാത്രം ശേഷിക്കെ സച്ചിന്റെ നിരാഹാരം പ്രവർത്തകർക്കു തെറ്റായ സന്ദേശം നൽകുമെന്നാണു കോൺഗ്രസ് നേതൃത്വം കരുതുന്നത്.

English Summary: Sachin goes on hunger strike: Conflict again in Rajasthan Congress