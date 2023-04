ഉടൻ വിരമിക്കുന്നവർക്ക് ഇൻക്രിമെന്റ് നിഷേധിക്കാനാവില്ല: സുപ്രീം കോടതി

ന്യൂഡൽഹി ∙ ഉടൻ വിരമിക്കാൻ പോകുന്നു എന്നതുകൊണ്ടു മാത്രം സർക്കാർ ജീവനക്കാരന് വാർഷിക ഇൻക്രിമെന്റ് (ശമ്പള വർധന) നിഷേധിക്കരുതെന്നു സുപ്രീം കോടതി വിധിച്ചു. ഇൻക്രിമെന്റ് അനുവദിക്കുന്നതിന്റെ പിറ്റേന്ന് വിരമിക്കുമെന്നതിനാൽ കർണാടക പവർ ട്രാൻസ്മിഷൻ കോർപറേഷൻ ലിമിറ്റഡിലെ (കെപിടിസിഎൽ) ഏതാനും ജീവനക്കാർക്ക് ഇതു നിഷേധിച്ച നടപടി തെറ്റാണെന്നു വ്യക്തമാക്കിക്കൊണ്ടാണ് രണ്ടംഗ ബെഞ്ചിന്റെ സുപ്രധാന വിധി.

ഇൻക്രിമെന്റിന്റെ പ്രാബല്യം ഇതു നൽകി തൊട്ടടുത്തദിവസം മുതലാണെന്ന കർണാടക വൈദ്യുത ബോർഡ് സർവീസ് ചട്ടത്തിലെ വ്യവസ്ഥ ചൂണ്ടിക്കാട്ടിയായിരുന്നു കെപിടിസിഎല്ലിന്റെ നടപടി. തൊട്ടടുത്ത ദിവസം വിരമിക്കുന്നവർക്ക് ഇൻക്രിമെന്റ് നൽകുന്നതു കൊണ്ടു പ്രയോജനമില്ലെന്ന കോർപറേഷൻ വാദം നേരത്തെ കർണാടക ഹൈക്കോടതി തള്ളിയിരുന്നു. തുടർന്നാണ് കെപിടിസിഎൽ സുപ്രീം കോടതിയെ സമീപിച്ചത്.

ഇൻക്രിമെന്റ് അനുവദിക്കുന്നതു ജീവനക്കാരുടെ പോയവർഷത്തെ സേവനം പരിഗണിച്ചാണെന്നു ജഡ്ജിമാരായ എം.ആർ.ഷാ, സി.ടി.രവികുമാർ എന്നിവരുടെ ബെഞ്ച് വ്യക്തമാക്കി. വരും വർഷത്തേക്കുള്ള പ്രോത്സാഹനമായാണ് ഇൻക്രിമെന്റ് അനുവദിക്കുന്നതെന്ന കെപിടിസിഎല്ലിന്റെ വാദം ബെഞ്ച് തള്ളി.

‘ശമ്പള വർധന തടയുന്നത് ശിക്ഷിക്കുന്നതിന് തുല്യം’

അർഹതപ്പെട്ട ശമ്പള വർധന നിഷേധിക്കുന്നതു ജീവനക്കാരനെ ശിക്ഷിക്കുന്നതിനു തുല്യമാണെന്നു സുപ്രീം കോടതി വ്യക്തമാക്കി. ശിക്ഷാനടപടിയുടെ ഭാഗമായും ചുമതല കാര്യക്ഷമമായി നിർവഹിക്കാത്ത സാഹചര്യത്തിലും മാത്രമേ ഇതു തടയാൻ പാടുള്ളൂ. അച്ചടക്ക നടപടിയുടെ ഭാഗമായാണെങ്കിൽ അന്വേഷണം നടത്തിയ ശേഷം ശിക്ഷാനടപടിയെന്ന നിലയിൽ മാത്രമേ വർധന തടയാവൂ എന്നും കോടതി നിരീക്ഷിച്ചു.

കേരള ഹൈക്കോടതി മുൻ‌പ് വിധിച്ചത് ജീവനക്കാർക്കെതിരെ

പല ഹൈക്കോടതികളും വിഷയത്തിൽ വ്യത്യസ്ത സമീപനം സ്വീകരിച്ച കാര്യവും സുപ്രീം കോടതി ചൂണ്ടിക്കാട്ടി. ഗുജറാത്ത്, ഡൽഹി, അലഹാബാദ്, മധ്യപ്രദേശ്, ഒഡീഷ ഹൈക്കോടതികൾ ജീവനക്കാർക്ക് അനുകൂലമായി നിലപാട് എടുത്തപ്പോൾ കേരളം, ആന്ധ്ര, ഹിമാചൽ ഹൈക്കോടതികൾ വ്യത്യസ്തമായ നിലപാടാണ് സ്വീകരിച്ചതെന്നും സുപ്രീം കോടതി ഉത്തരവിൽ രേഖപ്പെടുത്തി. കേന്ദ്ര സർക്കാരും പവിത്രനും തമ്മിലുള്ള 2022 ലെ കേസിലായിരുന്നു കേരള ഹൈക്കോടതി വിധി.

English Summary: Increment cannot be denied for those retiring soon directs Supreme Court