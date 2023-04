പാർട്ടി വിടുമെന്ന ഭീഷണിയുമായി മുതിർന്ന നേതാക്കൾ; കർണാടക ബിജെപിയിൽ പൊട്ടിത്തെറി

ബെംഗളൂരു ∙ പാർട്ടി വിടുമെന്നും കോൺഗ്രസിൽ ചേരുമെന്നുമടക്കം ഭീഷണിയുമായി മുതിർന്ന നേതാക്കൾ രംഗത്തെത്തിയതോടെ കർണാടക ബിജെപിയിൽ പൊട്ടിത്തെറി. മത്സരിക്കേണ്ടെന്ന നിർദേശം അംഗീകരിക്കാനാകില്ലെന്ന് പ്രഖ്യാപിച്ച മുൻ മുഖ്യമന്ത്രി ജഗദീഷ് ഷെട്ടർ, സ്വതന്ത്രനായി രംഗത്തിറങ്ങുമെന്നു സൂചിപ്പിച്ചു. ഒഴിവാക്കിയാൽ ജനവിധി എന്തെന്ന് നേതൃത്വം അറിയുമെന്ന് ദേശീയാധ്യക്ഷൻ ജെ.പി.നഡ്ഡയ്ക്ക് മുന്നറിയിപ്പും നൽകി.

തിരഞ്ഞെടുപ്പ് രാഷ്ട്രീയത്തിൽനിന്നു വിരമിക്കുകയാണെന്നു മുൻ ഉപമുഖ്യമന്ത്രിയും ബിജെപി മുൻ സംസ്ഥാന അധ്യക്ഷനുമായ കെ.എസ്.ഈശ്വരപ്പ നഡ്ഡയ്ക്ക് കത്തെഴുതി. പ്രതിപക്ഷ നേതാവ് സിദ്ധരാമയ്യയുടെ തട്ടകമായ വരുണയിൽ അദ്ദേഹത്തിനെതിരെ മത്സരിക്കാൻ ആവശ്യപ്പെട്ടതാണു കാരണം. 75–ാം വയസ്സിൽ ചാവേറാകാനില്ലെന്ന് ഈശ്വരപ്പ പറയുന്നു.

