മോദിയെ അനുകൂലിച്ച് പ്രസ്താവന; പിന്നാലെ വായ്പ തട്ടിപ്പ് കേസ് കുറ്റപത്രത്തിൽ അജിത് പവാറിനെ ഒഴിവാക്കി ഇഡി

മുംബൈ ∙ മഹാരാഷ്ട്ര സ്റ്റേറ്റ് കോഓപ്പറേറ്റീവ് ബാങ്കിലെ 25,000 കോടിയുടെ വായ്പത്തട്ടിപ്പു കേസിൽ നിന്ന് എൻസിപി നേതാവ് അജിത് പവാറിനെയും ഭാര്യ സുനേത്രയെയും ഒഴിവാക്കാൻ എൻഫോഴ്സ്മെന്റ് ഡയറക്ടറേറ്റ് (ഇഡി) നീക്കം. ഇന്നലെ സമർപ്പിച്ച കുറ്റപത്രത്തിൽ ഇരുവരുടെയും പേരില്ല.

അതേസമയം, ഇവർക്കു ബന്ധമുള്ള ജരന്ധേശ്വർ ഷുഗർ മിൽസ് ഉൾപ്പെടെയുള്ള സ്ഥാപനങ്ങളെ പ്രതിചേർത്തിട്ടുണ്ട്. പ്രധാനമന്ത്രി നരേന്ദ്രമോദിയുടെ ഭരണപാടവത്തെ അജിത് പവാർ പുകഴ്ത്തിയതിനു തൊട്ടുപിന്നാലെയാണ് ഇഡി നടപടിയെന്നതു ശ്രദ്ധേയമായി. ബിജെപിയിൽ ചേരുകയാണെന്ന അഭ്യൂഹങ്ങളും പ്രചരിച്ചിരുന്നു. .

അജിത് ഡയറക്ടർ ആയിരിക്കെ നടന്ന തട്ടിപ്പിലാണ് ഇഡി അന്വേഷണം. വായ്പക്കുടിശികയെ തുടർന്ന് ജരന്ധേശ്വർ ഷുഗർ മിൽസ് ലേലം ചെയ്തപ്പോൾ അജിത്തും ഭാര്യയും ഡയറക്ടർമാരായ സ്ഥാപനം തുച്ഛ വിലയ്ക്ക് സ്വന്തമാക്കിയെന്നാണു കണ്ടെത്തൽ. വാദം കേൾക്കൽ 19നു തുടരും.

അതിനിടെ, മഹാരാഷ്ട്ര മുഖ്യമന്ത്രി ഏക്നാഥ് ഷിൻഡെയെയും ഉപമുഖ്യമന്ത്രി ദേവേന്ദ്ര ഫഡ്നാവിസിനെയും അജിത് ഇന്നലെ സന്ദർശിച്ചതും ചർച്ചയായി. കർഷ‌ക പ്രശ്നങ്ങൾ ശ്രദ്ധയിൽപ്പെടുത്താനാണു കൂടിക്കാഴ്ചയെന്നാണു വിശദീകരണം.

