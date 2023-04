6 തവണ നിയമസഭാംഗമായി, വിരമിക്കുന്നു: കണ്ണീരോടെ അംഗാര; കലാപത്തിൽ വിയർത്ത് കർണാടക ബിജെപി

ബെംഗളൂരു ∙ നിയമസഭാ തിരഞ്ഞെടുപ്പിൽ ചില മുതിർന്ന നേതാക്കൾക്കു സീറ്റ് നൽകാത്തതിനെ തുടർന്ന് കർണാടക ബിജെപിയിൽ പരക്കെ പ്രതിഷേധവും രാജിയും തുടരുന്നു. 6 തവണ നിയമസഭാംഗമായിരുന്ന മുൻ മന്ത്രി എസ്.അംഗാര സജീവ രാഷ്ട്രീയത്തിൽ നിന്നു വിരമിക്കുകയാണെന്നു കണ്ണീരോടെ അറിയിച്ചു. സുള്ള്യ സീറ്റ് നൽകാത്തതാണു കാരണം.

വിരമിക്കൽ പ്രഖ്യാപിച്ച മുൻ ഉപമുഖ്യമന്ത്രി കെ.എസ് ഈശ്വരപ്പയ്ക്ക് പിന്തുണയുമായി ശിവമൊഗ്ഗയിലെ ബിജെപി മേയറും 18 കോർപറേഷൻ അംഗങ്ങളും രാജിവച്ചു. മുൻ ഉപമുഖ്യമന്ത്രിയും നിയമസഭാ കൗൺസിൽ (എംഎൽസി) അംഗവുമായ ലക്ഷ്മൺ സാവദി പാർട്ടി വിടുമെന്നറിയിച്ചു. കോൺഗ്രസിൽ ചേരുന്നതു സംബന്ധിച്ച് ഇന്നു തീരുമാനമുണ്ടായേക്കും. മുതിർന്ന നേതാവ് ആർ.ശങ്കർ എംഎൽസി സ്ഥാനം രാജിവച്ചു.

കോൺഗ്രസിലും ദളിലും നിന്നു കൂറുമാറിയെത്തിയ രമേഷ് ജാർക്കിഹോളിക്കും അനുയായികൾക്കും സീറ്റ് നൽകിയതിൽ ബെളഗാവിയിൽ പ്രതിഷേധം ശക്തമായി. 18 സീറ്റുകളുള്ള ബെളഗാവിയിൽ എട്ടിലും ബിജെപി വിമതപ്രശ്നം നേരിടുന്നു.

അതിനിടെ, സ്വതന്ത്രനായി മത്സരിക്കുമെന്നു ഭീഷണിപ്പെടുത്തിയ മുൻ മുഖ്യമന്ത്രി ജഗദീഷ് ഷെട്ടറിനെ ഡൽഹിയിലേക്കു വിളിപ്പിച്ച ദേശീയാധ്യക്ഷൻ ജെ.പി.നഡ്ഡ അനുനയ ചർച്ച നടത്തി. സമ്മർദത്തിനു വഴങ്ങി ഷെട്ടറിനു സീറ്റ് നൽകിയേക്കുമെന്നും സൂചനകളുണ്ട്. പാർട്ടിയുടെ ശക്തി കേന്ദ്രമായ ഹുബ്ബള്ളിയിൽ നിന്നുള്ള അദ്ദേഹം മുൻ പ്രതിപക്ഷനേതാവുമാണ്.

224 മണ്ഡലങ്ങളിൽ 189 സീറ്റിലെ പട്ടിക പ്രഖ്യാപിച്ചതി‍ൽ 52 പുതുമുഖങ്ങളെ ഉൾപ്പെടുത്തിയ ബിജെപി 9 സിറ്റിങ് എംഎൽഎമാരെയും ഏതാനും മുതിർന്ന നേതാക്കളെയും ഒഴിവാക്കുകയായിരുന്നു. നാമനിർദേശപത്രിക സമർപ്പണം ഇന്നു തുടങ്ങും.

English Summary: Protest and resignation in BJP on denying seat in Karnataka assembly election