ഭട്ടിൻഡ സേനാകേന്ദ്രത്തിൽ സൈനികൻ സ്വയം വെടിവച്ചു മരിച്ചു

ന്യൂഡൽഹി ∙ പഞ്ചാബിലെ ഭട്ടിൻഡ കരസേനാ കേന്ദ്രത്തിൽ സൈനികൻ സ്വന്തം തോക്കിൽനിന്നു വെടിയുതിർത്ത് ജീവനൊടുക്കി. അ‍ജ്ഞാത സംഘം 4 സേനാംഗങ്ങളെ വെടിവച്ചു കൊലപ്പെടുത്തിയതിന്റെ ഞെട്ടൽ മാറും മുൻപാണ് ഭട്ടിൻഡയിലെ സേനാ കേന്ദ്രത്തിൽ മറ്റൊരു സൈനികൻ അതേ ദിവസം ജീവനൊടുക്കിയത്. ഇരു സംഭവങ്ങൾക്കും തമ്മിൽ ബന്ധമില്ലെന്നു കരസേന വ്യക്തമാക്കി.

സേനാ കേന്ദ്രത്തിൽ കാവൽ ഡ്യൂട്ടിയിലുണ്ടായിരുന്ന ലഘുരാജ് ശങ്കർ ആണ് ബുധനാഴ്ച വൈകിട്ട് 4.30നു ജീവനൊടുക്കിയത്. തലയ്ക്കാണു വെടിയേറ്റത്. തോക്ക് ഇദ്ദേഹത്തിന്റെ സമീപത്തുനിന്നു കണ്ടെത്തി. അവധിക്കു നാട്ടിലായിരുന്ന ലഘുരാജ് ചൊവ്വാഴ്ചയാണു ഡ്യൂട്ടിയിൽ പ്രവേശിച്ചത്. ബുധനാഴ്ച പുലർച്ചെ 4 പേർ വെടിയേറ്റു മരിച്ച സംഭവത്തിൽ അക്രമികൾക്കായുള്ള തിരച്ചിൽ തുടരുകയാണ്.

സംഭവത്തിലെ ഏക ദൃക്സാക്ഷിയായ സേനാംഗം ദെമായ് മോഹനിൽനിന്നു പൊലീസ് മൊഴിയെടുത്തു. അക്രമി സംഘത്തിൽ 2 പേരുണ്ടായിരുന്നുവെന്നും ഒരാൾ ഇൻസാസ് തോക്കും രണ്ടാമൻ മഴുവും ഉപയോഗിച്ചുവെന്നും ദെമായ് മൊഴി നൽകി. എന്നാൽ, സേനാംഗങ്ങളെ മഴു ഉപയോഗിച്ച് ആക്രമിച്ചതിന്റെ സൂചന പോസ്റ്റ്മോർട്ടം റിപ്പോർട്ടിൽ ഇല്ല.

കരുതിക്കൂട്ടിയുള്ള കൊലപാതകമാണിതെന്നാണു പൊലീസിന്റെ നിഗമനം. ഭീകരരോ പുറത്തുനിന്നുള്ളവരോ സേനാ കേന്ദ്രത്തിലേക്ക് അതിക്രമിച്ചു കയറിയതിന്റെ സൂചനയും ലഭിച്ചിട്ടില്ല. മുഖം മറച്ചെത്തിയ സംഘം ആക്രമണം നടത്തിയ ശേഷം ഇരുട്ടിന്റെ മറവിൽ രക്ഷപ്പെടുകയായിരുന്നു. സേനാ കേന്ദ്രത്തിൽ സൂക്ഷിച്ചിരുന്ന തോക്ക് മോഷ്ടിച്ചായിരുന്നു ആക്രമണം.

