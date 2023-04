അനീതി നേരിട്ടുവെന്ന് രാഹുൽ, അഹങ്കാരിയെന്ന് മറുവാദം; അപകീർത്തിക്കേസിൽ കോടതിയിൽ നടന്നത്

ന്യൂഡൽഹി ∙ അപകീ‍ർത്തിക്കേസിൽ കോൺഗ്രസ് നേതാവ് രാഹുൽ ഗാന്ധിക്കെതിരായ ശിക്ഷാവിധിയിൽ സ്റ്റേ ആവശ്യപ്പെട്ടുള്ള അപേക്ഷ മാത്രമാണു പരിഗണിച്ചതെങ്കിലും വലിയ വാദപ്രതിവാദമാണ് ഇന്നലെ സൂറത്തിലെ സെഷൻസ് കോടതിയിൽ നടന്നത്. ഒരു മണിക്കൂർ ഇടവേള ഒഴിച്ചാൽ 5 മണിക്കൂറാണു ജഡ്ജി റോബിൻ മൊഗ്ര തുടർച്ചയായി വാദം കേട്ടത്. ആദ്യ 2 മണിക്കൂർ രാഹുലിന്റെ അഭിഭാഷകനും തുടർന്നു 4.30 വരെ (ഒരു മണിക്കൂർ ഇടവേള ഒഴിച്ചു) പൂർണേശ് മോദിയുടെ അഭിഭാഷകനും വാദിച്ചു.



മാപ്പു പറയാൻ കൂട്ടാക്കാത്ത രാഹുൽ അഹങ്കാരിയാണെന്നും സ്റ്റേ അനുവദിക്കരുതെന്നുമായിരുന്നു പൂർണേഷ് മോദിക്കുവേണ്ടി ഹർഷിത് തോലിയ പ്രധാനമായും വാദിച്ചത്. എന്നാൽ, കർണാടകയിലെ കോലാറിൽ നടത്തിയ പ്രസംഗം സൂറത്ത് കോടതിയുടെ പരിധിയിൽ വരുന്നതെങ്ങനെ, മോദിയെന്നു പേരുള്ളവരെ ഒരുവിഭാഗമായി പരിഗണിക്കാനാകില്ല, സുപ്രീം കോടതിയുടെ താക്കീത് വരുന്നതിനു മുൻപായിരുന്നു കേസിനാസ്പദമായ കോലാ‍ർ പ്രസംഗം തുടങ്ങിയ വാദങ്ങളാണു രാഹുലിനു വേണ്ടി സീനിയർ അഭിഭാഷകൻ ആർ.എസ്.ചീമ ഉന്നയിച്ചത്. സ്റ്റേ അനുവദിക്കാൻ കഴിയാത്തവിധം ഗുരുതര കുറ്റമല്ല രാഹുലിന്റെ പേരിലുള്ളതെന്നും സ്റ്റേ നൽകാനുള്ള വിവേചനാധികാരം കോടതി ഉപയോഗിക്കണമെന്നും അദ്ദേഹം വാദിച്ചു.

ചീമ (രാഹുൽ ഗാന്ധിക്കുവേണ്ടി): അപ്പീൽ പരിഗണനയിലിരിക്കെ ശിക്ഷാവിധി സ്റ്റേ ചെയ്യാൻ ക്രിമിനൽനടപടിച്ചട്ടത്തിലെ 389–ാം വകുപ്പ് വ്യവസ്ഥ ചെയ്യുന്നു. അപൂർവകേസുകളിൽ മാത്രമേ ഇതുപയോഗിക്കാൻ പാടുള്ളുവെന്നു പരാതിക്കാരൻ പറയുന്നു. എന്നാൽ, വധശിക്ഷ, ജീവപര്യന്തം തുടങ്ങിയ ശിക്ഷ നൽകുന്ന ഗുരുതരകുറ്റങ്ങളുടെ കാര്യത്തിലാണു ജാഗ്രത കാട്ടേണ്ടതെന്നു സുപ്രീം കോടതി വ്യക്തമാക്കിയിട്ടുണ്ട്. സ്റ്റേയില്ലെങ്കിൽ രാഹുൽ നേരിടേണ്ടിവരിക പരിഹരിക്കാനാവാത്ത അനീതിയായിരിക്കും. ലോക്സഭാംഗത്വനഷ്ടം, അയോഗ്യത തുടങ്ങി സ്റ്റേ നൽകാനുള്ള അസാധാരണസാഹചര്യം കോടതി കണക്കിലെടുക്കണം.

പരാതിക്ക് ഇടയാക്കിയ കോലാർ പ്രസംഗവും പരാതിയുടെ ലക്ഷ്യവും കോടതി പരിശോധിക്കണം. നിയമപ്രകാരം, മനോവിഷമം ഉണ്ടായ ആൾക്കാണു പരാതി നൽകാനാവുക. അപകീർത്തി നേരിട്ടയൾക്കാണു മനോവിഷമം ഉണ്ടാകേണ്ടത്. സന്ദർഭത്തിൽനിന്ന് അടർത്തിയെടുത്തില്ലെങ്കിൽ കോലാർ പ്രസംഗം അപകീർത്തികരമല്ല.

പ്രധാനമന്ത്രിക്കെതിരെ സംസാരിച്ചതിനു കേസ് അടിച്ചേൽപ്പിക്കുകയായിരുന്നു. പ്രസംഗം പൂർണമായി ഹാജരാക്കിയില്ല. വാട്സാപ്പിൽ കിട്ടിയ സന്ദേശത്തിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിലായിരുന്നു പരാതി. കോലാറിൽ നടത്തിയ പ്രസംഗത്തിനു സൂറത്തിലാണു പരാതി നൽകിയത്. ഇതു ഇവിടെ പരിഗണിക്കാമോയെന്നതു സംശയമാണ്. വിചിത്രമായ സമീപനമാണു വിചാരണക്കോടതി മജിസ്ട്രേട്ടിൽ നിന്നുണ്ടായത്. തെളിവുകൾ കുഴച്ചുമറിച്ചു. മോദിമാർ എന്നൊരു വാക്കു പോലും രാഹുൽ പറഞ്ഞിട്ടില്ല (രാഹുൽ പറഞ്ഞത് അഭിഭാഷകൻ ആവർത്തിക്കുന്നു).

ഇന്ത്യയിലാകെ 13 കോടി മോദിമാരുണ്ടെന്ന് പറയപ്പെടുന്നു. ഇവരെയെല്ലാം ഒറ്റ വിഭാഗമായി പരിഗണിക്കാൻ കഴിയുമോയെന്ന കാര്യം ആലോചിക്കേണ്ടതാണ്. ലളിത് മോദിയും നീരവ് മോദിയും അവരുടെ ജാതിയിൽപെട്ടവരാണോയെന്നതിലും വ്യക്തമായ ഉത്തരം പരാതിക്കാരൻ നൽകിയില്ല. (മോദിയെന്നതിനെ ഒരു വിഭാഗമായി പരിഗണിക്കാനാകില്ലെന്ന വാദവും ചീമ ഉന്നയിച്ചു)

ചൗക്കിദാർ ചോർ ഹേ പരാമർശവുമായി ബന്ധപ്പെട്ടു മാപ്പു പറഞ്ഞതും ജാഗ്രത വേണമെന്നു സുപ്രീം കോടതി നിർദേശിച്ചതും 2019 നവംബറിലാണ്. ഈ കേസിനാസ്പദമായ പരാമർശം ആ വർഷം ഏപ്രിലിലായിരുന്നു. കോടതിയുടെ താക്കീതുണ്ടായിരുന്നുവെന്ന വാദം എങ്ങനെയാണ് കോടതി കണക്കിലെടുക്കുക? ഇക്കാര്യം മജിസ്ട്രേട്ട് ഉത്തരവിലും രേഖപ്പെടുത്തി. സുപ്രീം കോടതിയുടെ മുന്നറിയിപ്പു ലഭിക്കുന്നതിനു 7 മാസം മുൻപായിരുന്നു കോലാറിലെ പ്രസംഗം.

ഹർഷിത് തോലിയ (പൂർണേശ് മോദിക്കു വേണ്ടി) ∙ സ്റ്റേ നടപടിക്കു സുവ്യക്തമായ കാരണങ്ങൾ രേഖപ്പെടുത്തണമെന്നു ഗുജറാത്ത് ഹൈക്കോടതിയുടെ മുൻകാല വിധികളുണ്ട്. 10–12 അപകീർത്തിക്കേസുകൾ രാഹുലിനെതിരെയുണ്ട്. സുപ്രീം കോടതി തന്നെ താക്കീത് ചെയ്തതാണ്. തെറ്റൊന്നും ചെയ്തിട്ടില്ലെന്ന നിലപാടാണ് രാഹുലിന്. ഇതു അഹങ്കാരമാണ്.



എംപിയാണ്, അയോഗ്യത വന്നതോടെ മണ്ഡലത്തിൽ ഉപതിരഞ്ഞെടുപ്പു വരും, വലിയ ഭൂരിപക്ഷത്തിനാണ് നേരത്തെ ജയിച്ചത് തുടങ്ങിയ വാദങ്ങളാണ് രാഹുൽ ഉന്നയിക്കുന്നത്. ഇതൊക്കെ ഈ ഘട്ടത്തിൽ പരിഗണിക്കേണ്ടതാണോ? വിധി സ്റ്റേ ചെയ്യേണ്ടത് അപൂർവ സാഹചര്യങ്ങളിലായിരിക്കണമെന്നും കോടതിവിധികളുണ്ട്.

കേസിന്റെ ഗൗരവം കോടതി കണക്കിലെടക്കണം. അദ്ദേഹം എംപിയും ഇന്ത്യയിലെ ഏറ്റവും വലിയ രണ്ടാമത്തെ രാഷ്ട്രീയ കക്ഷിയുടെ മുൻ പ്രസിഡന്റുമായിരുന്നു. അങ്ങനൊരാളുടെ പരാമർശം ഇന്ത്യൻ ജനതയെ വലിയരീതിയിൽ സ്വാധീനിക്കും. കോലാറിലെ പ്രസംഗത്തിൽ നരേന്ദ്രമോദിയെക്കുറിച്ചു പറഞ്ഞുകൊണ്ടു മാത്രം രാഹുൽ നിർത്തിയില്ല. മോഷ്ടാക്കൾക്കെല്ലാം മോദിയെന്നു പേരുള്ളത് എന്തുകൊണ്ടെന്ന ഭാഗത്തെക്കുറിച്ചാണു ഞങ്ങളുടെ പരാതി. എംപിയായതുകൊണ്ടു ശിക്ഷിക്കപ്പെട്ടതിൽ പ്രത്യേകതയൊന്നുമില്ല. സാധാരണക്കാരനും എംപിയും തമ്മിൽ നിയമത്തിൽ വ്യത്യാസമില്ല. അതുകൊണ്ടു സ്റ്റേ അനുവദിക്കരുത്.

പൂർണേശ് മോദിക്കു അപകീർത്തിയുണ്ടായെന്നു മജിസ്ട്രേട്ട് വ്യക്തമായി കണ്ടെത്തിയിട്ടുണ്ട്. സുപ്രീം കോടതിയുടെ താക്കീത് ലഭിച്ചിട്ടുണ്ടെന്നതു കൂടി പരിഗണിച്ചാണ് പരാമവധി ശിക്ഷ നൽകിയത്. വിധി പുറപ്പെടുവിച്ച കോടതിക്കെതിരെ രാഹുലിന്റെ അനുയായികൾ പ്രസ്താവനകൾ നടത്തുന്നു. കോടതിയെ സമ്മർദത്തിലാക്കാനാണിത്.

രാഹുൽ ഗാന്ധി സഹതാപം അർഹിക്കുന്നില്ലെന്നതുകൊണ്ട് സ്റ്റേ അനുവദിക്കരുത്. അദ്ദേഹം മാപ്പും പറഞ്ഞിട്ടില്ല. അദ്ദേഹത്തിന്റെ അഹങ്കാരമാണ് മാപ്പു പറയാത്തതിനു കാരണം. അപ്പീൽ നൽകാൻ എല്ലാ നേതാക്കളും വന്നു. ഇതും കോടതിയെ സമ്മർദത്തിലാക്കാനാണ്. രാഹുലിനു വേണ്ടി ഉന്നയിക്കപ്പെട്ട വിഷയങ്ങളിൽ മറുപടി നൽകാൻ കൂടുതൽ സമയം ആവശ്യമാണ്. (ഇതിനെ രാഹുലിന്റെ അഭിഭാഷകൻ ആർ.എസ്.ചീമ എതിർത്തു)

ചീമ: അങ്ങനെയെങ്കിൽ ഇത്രയും വാദിച്ചു കോടതിയുടെ വിലപ്പെട്ട സമയം കളഞ്ഞത് എന്തിനാണ്?. രാവിലെ തന്നെ ഇക്കാര്യം പറയാമായിരുന്നല്ലോ? എന്തു തരം വാദങ്ങളാണ് ഇവിടെ ഉന്നയിക്കപ്പെട്ടത്? ആളുകൾ പിന്തുണയുമായി വരുന്നതിനെ എനിക്കെങ്ങനെ തടയാനാകും?

രാഹുലിന്റെ പ്രസംഗം നരേന്ദ്ര മോദിക്കെതിരെയായിരുന്നു. പരാതിക്കാരനായ പൂർണേശ് മോദിയെയോ മറ്റാരെയുമോ വേദനിപ്പിക്കാൻ ഉദ്ദേശിച്ചിട്ടില്ലെന്നും രാഹുൽ വിസ്താര വേളയിൽ വ്യക്തമാക്കിയതാണ്. ഇതിലെവിടെയാണ് അഹങ്കാരം.? രാഹുൽ മാപ്പു പറയുന്നില്ലെന്നാണ് എതിർഭാഗം പറയുന്നത്. ഇതു ഞെട്ടിക്കുന്നു. എന്റെ കക്ഷി എന്തിനു മാപ്പു പറയണം? നിയമവാദങ്ങളൊന്നും പറയാനില്ലാത്തതു കൊണ്ടാണോ ഇങ്ങനൊരു വാദം.? മജിസ്ട്രേട്ട് കോടതി വിധിക്കെതിരെ അപ്പീലുമായി ഈ കോടതിയെ സമീപിച്ച രാഹുൽ എങ്ങനെയാണു മാപ്പു പറയുക അതോ, അപ്പീലിനുള്ള ഉപാധിയാണോ മാപ്പു പറച്ചിൽ?

(ഇതിനിടെ ഹർഷിത് തോലിയ ചില കാര്യങ്ങൾ പറയാൻ മറന്നുവെന്ന് വ്യക്തമാക്കി വീണ്ടും വാദത്തിനെഴുന്നേറ്റപ്പോൾ, ‘എന്നെപ്പോലെ പ്രായമായിട്ടില്ലല്ലോ, വീണ്ടും വീണ്ടും ഓരോന്നു പറയരുത്’ എന്നായിരുന്നു പുഞ്ചിരിയോടെ ചീമയുടെ ഇടപെടൽ. പിന്നാലെ സ്റ്റേ ആവശ്യത്തിൽ 20നു വിധി പറയുമെന്ന് ജഡ്ജി വ്യക്തമാക്കി).

ഭൂരിപക്ഷം പറഞ്ഞത് രാഹുൽ, തോൽവി ഓർമിപ്പിച്ച് മറുവാദം



വലിയ ഭൂരിപക്ഷത്തിലാണു ജയിച്ചതെന്ന രാഹുൽ ഗാന്ധിയുടെ വാദത്തെ എതിർക്കാൻ അമേഠി മണ്ഡലത്തിലെ പരാജയം ചൂണ്ടിക്കാട്ടി പൂർണേശ് മോദിയുടെ അഭിഭാഷകൻ. വലിയ ഭൂരിപക്ഷത്തിലാണ് താൻ ജയിച്ചതെന്നും എംപിയെന്ന നിലയിൽ കാലാവധി തികയ്ക്കേണ്ടതുണ്ടെന്നും അനുകൂല സ്റ്റേ വേണമെന്നുമായിരുന്നു രാഹുലിന്റെ അഭിഭാഷകന്റെ വാദം. എന്നാൽ, വയനാടിനു പുറമേ മത്സരിച്ച കോൺഗ്രസിന്റെ ഉരുക്കു കോട്ടയായ അമേഠിയിൽ അദ്ദേഹം പരാജയപ്പെട്ടെന്നു ഹർഷിത് തോലിയ പറഞ്ഞു. ഒരിടത്തു വലിയ ഭൂരിപക്ഷത്തിനു ജയിച്ചപ്പോൾ മറ്റൊരിടത്തു വലിയ ഭൂരിപക്ഷത്തിനു തോറ്റു.



English Summary : Application for stay in case against Rahul Gandhi