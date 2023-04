3 എംഎൽഎമാർ കൂടി രാജിക്ക്: അനുനയം തുടർന്ന് ബിജെപി

ബെംഗളൂരു∙നിയസഭാ തിരഞ്ഞെടുപ്പിൽ സീറ്റ് ലഭിക്കാത്തതിനെച്ചൊല്ലി തർക്കം തുടരുന്ന ബിജെപിക്ക് തലവേദനയായി എംഎൽഎമാരുടെ പ്രതിഷേധവും രാജിയും തുടരുന്നു. ചിക്കമഗളൂരുവിൽനിന്നുള്ള 3 തവണ എംഎൽഎയായ എം.പി കുമാരസ്വാമി പാർട്ടിയിൽ നിന്ന് രാജിവച്ച് നേതൃത്വത്തിനു കത്തയച്ചപ്പോൾ നെഹ്റു ഒലേക്കർ എംഎൽഎയാണ് രാജിഭീഷണി മുഴക്കിയത്. ഇരുവരും ജനതാദളിലേക്കു പോകാനാണ് സാധ്യത. മുൻ എംഎൽഎ ഗൂളിഹട്ടി ശേഖർ ബിജെപി വിട്ട ജനാർദ്ദന റെഡ്ഡിയുടെ പാർട്ടിയിൽ ചേരാൻ ശ്രമം തുടങ്ങി. മുൻ എംഎൽഎ സോഗോഡു ശിവണ്ണയും പാർട്ടി അംഗത്വം രാജിവച്ച് സ്വതന്ത്രനായി മത്സരിക്കാനുള്ള നീക്കത്തിലാണ്. 212 സ്ഥാനാർഥികളെ പ്രഖ്യാപിച്ചപ്പോൾ 18 സിറ്റിങ് എംഎൽഎമാരെയാണ് തഴഞ്ഞത്. ഇനി 12 സ്ഥാനാർഥികളെക്കൂടി മാത്രം പ്രഖ്യാപിക്കാനുള്ളപ്പോൾ മുസ്‌ലിം, ക്രിസ്ത്യൻ വിഭാഗങ്ങളിൽ നിന്ന് ഒരാൾ പോലും ഇതുവരെ ഇടം പിടിച്ചിട്ടുമില്ല.



സീറ്റ് ലഭിക്കാത്തതിനെത്തുടർന്ന് മന്ത്രി എസ്.അംഗാര, മുൻ മന്ത്രി കെ.എസ് ഈശ്വരപ്പ, രഘുപതി ഭട്ട് എംഎൽഎ എന്നിവർ രാഷ്ട്രീയത്തിൽ നിന്ന് വിരമിക്കുകയാണെന്നു പ്രഖ്യാപിച്ചിരുന്നു.

മുൻ ഉപമുഖ്യമന്ത്രി ലക്ഷ്മൺ സാവദിയും എംഎൽസി ആർ.ശങ്കറും രാജിവച്ചു. എന്നാൽ, സ്വതന്ത്രനായി മത്സരിക്കുമെന്ന് ഭീഷണിപ്പെടുത്തിയ മുൻ മുഖ്യമന്ത്രി ജഗദീഷ് ഷെട്ടർ, സാവദി എന്നിവരെ കേന്ദ്ര നേതൃത്വം ഇടപെട്ട് അനുനയിപ്പിക്കുമെന്ന പ്രതീക്ഷയിലാണ് മുഖ്യമന്ത്രി ബസവരാജ് ബൊമ്മെ. ജനഹിത സർവേ നടത്തിയാണ് സ്ഥാനാർഥി നിർണയം നടത്തിയതെന്നും മുഖ്യമന്ത്രി പറഞ്ഞു. എന്നാൽ, ബെളഗാവി ജില്ലയിലെ 4 മണ്ഡലങ്ങളിൽ മത്സരിക്കുന്നത് 2 കുടുംബങ്ങളിൽ നിന്നുള്ളവരാണെന്ന് വിമർശകർ ചൂണ്ടിക്കാട്ടുന്നു.

കോൺഗ്രസ് 166 സ്ഥാനാർഥികളെ പ്രഖ്യാപിച്ചപ്പോൾ ജനതാദൾ ഡിസംബറിൽ തന്നെ 93 പേരെ പ്രഖ്യാപിച്ചിരുന്നു. നൂറോളം സീറ്റുകളിൽ അനുയോജ്യ സ്ഥാനാർഥികളെ കണ്ടെത്താൻ കഴിയാത്തതിനാൽ ചെറുപാർട്ടികളുമായി സഖ്യമുണ്ടാക്കാനുള്ള ശ്രമവും ദൾ നടത്തുന്നുണ്ട്.

English Summary : Three MLA's to resign from BJP