ലോക്സഭ: കോൺഗ്രസിന് ശ്രദ്ധ 250 സീറ്റിൽ; പ്രതിപക്ഷ ഐക്യം ഉറപ്പാക്കാൻ വിട്ടുവീഴ്ച

ന്യൂഡൽഹി ∙ അടുത്ത വർഷത്തെ ലോക്സഭാ തിരഞ്ഞെടുപ്പിൽ 250 സീറ്റുകൾ കേന്ദ്രീകരിച്ച് ഊർജിത പ്രവർത്തനത്തിനു കോൺഗ്രസ് കർമപദ്ധതി തയാറാക്കുന്നു. ഇതിൽ 150 സീറ്റെങ്കിലും ജയിക്കുകയാണു ലക്ഷ്യം. ബിജെപിയുമായി നേരിട്ടു മത്സരിക്കുന്ന സീറ്റുകളാണ് അധികവും. കോൺഗ്രസ് ചുരുങ്ങിയത് 120–130 സീറ്റ് നേടിയാൽ മാത്രമേ പ്രതിപക്ഷ കക്ഷികൾക്കെല്ലാം ചേർന്ന് ബിജെപിയെ വീഴ്ത്താനാകൂ എന്നാണു കണക്കുകൂട്ടൽ.

543 ലോക്സഭാ സീറ്റുകളിൽ 423 എണ്ണത്തിലാണു 2019 ൽ കോൺഗ്രസ് മത്സരിച്ചത്; ജയിച്ചതാകട്ടെ 52 സീറ്റിൽ മാത്രം. അടുത്തതവണ പ്രാദേശിക കക്ഷികൾക്കു സ്വാധീനമുള്ള സീറ്റുകളിൽ മത്സരിച്ച് പ്രതിപക്ഷ വോട്ടുകൾ ഭിന്നിപ്പിക്കരുതെന്നാണു കോൺഗ്രസിലെ പൊതുവികാരം. പ്രതിപക്ഷ ഐക്യം ഉറപ്പാക്കാൻ സീറ്റ് വിഭജനത്തിലടക്കം പാർട്ടി വിട്ടുവീഴ്ചയ്ക്കു തയാറാകും. ഓരോ പാർട്ടിയുമായും ചർച്ചയ്ക്ക് ഓരോ നേതാവിനെ വീതം ചുമതലപ്പെടുത്തും. ഇതിന്റെ ഭാഗമായി കെ.സി.വേണുഗോപാൽ ശിവസേനാ നേതാവ് ഉദ്ധവ് താക്കറെയുമായി കൂടിക്കാഴ്ച നടത്തും.

2019 ൽ കേരളം (15), തമിഴ്നാട്, പഞ്ചാബ് (8 വീതം) എന്നിവിടങ്ങളിൽ നേടിയ സീറ്റുകൾ 2024 ലും വിജയിക്കുകയാണു ലക്ഷ്യമെന്നു പാർട്ടി വൃത്തങ്ങൾ ‘മനോരമ’യോടു പറഞ്ഞു. രാജസ്ഥാൻ (0), കർണാടക, മധ്യപ്രദേശ്, മഹാരാഷ്ട്ര, ബിഹാർ (1 വീതം), ഛത്തീസ്ഗഡ് (2) എന്നിവിടങ്ങളിൽ കഴിഞ്ഞതവണ പ്രകടനം അതീവ ദയനീയമായിരുന്നു. ഈ സംസ്ഥാനങ്ങളിലെ 181 സീറ്റുകളിലാകും കോൺഗ്രസ് മുഖ്യമായി ശ്രദ്ധ കേന്ദ്രീകരിക്കുക. ബിഹാറിലും മഹാരാഷ്ട്രയിലും മറ്റു പ്രതിപക്ഷ കക്ഷികളുമായുള്ള സഖ്യം ഗുണം ചെയ്യുമെന്നു കണക്കുകൂട്ടുന്നു. ഒരു സീറ്റ് മാത്രം ജയിച്ച യുപിയിലും സീറ്റൊന്നും കിട്ടാത്ത ഗുജറാത്ത്, ഡൽഹി, ആന്ധ്രപ്രദേശ് എന്നിവിടങ്ങളിലും നേട്ടം പ്രതീക്ഷിക്കുന്നില്ല.

