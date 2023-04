അജിത് പവാറിന്റെ നീക്കം, ഒന്നുമറിയില്ലെന്ന് പവാർ

മുംബൈ ∙ സഹോദര പുത്രനും മഹാരാഷ്ട്ര പ്രതിപക്ഷ നേതാവുമായ അജിത് പവാർ ബിജെപിയുമായി അടുക്കുന്ന വിഷയത്തിൽ മൗനം പാലിച്ച് എൻസിപി അധ്യക്ഷൻ ശരദ് പവാർ. തനിക്കൊന്നും അറിയില്ലെന്നു മാത്രമാണ് അദ്ദേഹം നൽകുന്ന മറുപടി. പാർട്ടി സംസ്ഥാന അധ്യക്ഷൻ ജയന്ത് പാട്ടീൽ, ശരദ് പവാറിന്റെ മകളും എംപിയുമായ സുപ്രിയ സുളെ എന്നിവർ അഭ്യൂഹങ്ങളിൽ കഴമ്പില്ലെന്ന് പ്രതികരിച്ചു.

ഇതിനിടെ, കോൺഗ്രസ് നേതാവ് രാഹുൽ ഗാന്ധി ശിവസേന നേതാവ് ഉദ്ധവ് താക്കറെയെ മുംബൈയിൽ സന്ദർശിക്കുമെന്ന വിവരവും പുറത്തുവന്നു. ഡൽഹിയിലെത്തിയ പവാറിന്റെ നിർദേശപ്രകാരമാണിത്.

English Summary: Sharad Pawar says no information regarding Ajit Pawar in touch with bjp