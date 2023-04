ബോണറ്റിൽ പൊലീസുകാരനുമായി 12 കിലോമീറ്റർ; യുവാവ് പിടിയിൽ

മുംബൈ ∙നവിമുംബൈയിൽ വാഹനം തടഞ്ഞ പൊലീസുകാരനെ കാറിന്റെ ബോണറ്റിൽ കിടത്തി 12 കിലോമീറ്ററിലേറെ ഓടിച്ച ലഹരിമരുന്നിന് അടിമയായ യുവാവ് അറസ്റ്റിൽ. സിഗ്നൽ തെറ്റിച്ചതിനു തടഞ്ഞ കാർ നിർത്താതെ മുന്നോട്ടുപോകാൻ ഡ്രൈവർ ആദിത്യ ബെംഡെ (23) ശ്രമിച്ചപ്പോഴാണു സിദ്ധേശ്വർ മാലി എന്ന കോൺസ്റ്റബിൾ ബോണറ്റിലേക്കു കയറിയത്.



വൈപ്പറിൽ പിടിച്ചു ബോണറ്റിൽ കിടന്ന ഇദ്ദേഹവുമായി 20 മിനിറ്റോളം അപകടകരമായി വാഹനം ഓടിച്ചു. പൊലീസുകാർ ബാരിക്കേഡ് ഉപയോഗിച്ച് ഗതാഗതം തടഞ്ഞാണ് ആദിത്യയെ പിടിച്ചത്. ഇയാൾ ലഹരിമരുന്ന് ഉപയോഗിച്ചിരുന്നതായി പരിശോധനയിൽ കണ്ടെത്തിയെന്നു പൊലീസ് അറിയിച്ചു.

